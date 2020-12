Mit der neuen Eurovisionsshow "Quiz ohne Grenzen" hat Das Erste am Samstagabend glänzende Quoten eingefahren. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen reichte es sogar zum Primetime-Sieg, 1,29 Millionen Zuschauer waren in diesem Alter und sorgten so für richtig gute 15,3 Prozent Marktanteil. Damit setzte man sich auch deutlich vor das RTL-"Supertalent", das sich mit 1,09 Millionen Zuschauern und 12,4 Prozent begnügen musste. Die Castingshow steuert derzeit auf ihr schlechtestes Jahr aller Zeiten zu.

Pilawas "Quiz ohne Grenzen" war derweil auch insgesamt sehr gefragt, so lag die Gesamt-Reichweite bei 5,51 Millionen, damit holte die Show 18,1 Prozent Marktanteil. Das "Supertalent" kam zur gleichen Zeit auf 3,04 Millionen Zuschauer und 9,4 Prozent. In jedem Fall ist es für Pilawa ein sehr gelungener Quiz-Abend gewesen. Am Ende des Samstags kam Das Erste nicht nur auf einen sehr guten Gesamt-Tagesmarktanteil in Höhe von 13,4 Prozent, sondern erreichte bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls starke 9,9 Prozent und war damit stärkster Sender. RTL landete bei lediglich 9,5 Prozent, das ist auch auf den schwachen Nachmittag zurückzuführen: Der "Blaulicht-Report" holte teilweise nur 3,9 Prozent Marktanteil.



Der starke Tagesmarktanteil des Ersten ist aber nicht nur eine Folge der erfolgreichen Primetime. So erreichte etwa auch die Bundesliga-"Sportschau" am Vorabend starke 19,3 (gesamt) sowie 15,6 Prozent (14-49) Prozent Marktanteil, mehr als fünf Millionen Menschen sahen zu. Die "Tagesschau" war mit 7,46 Millionen Zuschauern zudem die meistgesehene Sendung des Tages, hier wurden 23,7 und 22,4 Prozent gemessen.

Die meisten Zuschauer nach 20:15 Uhr hatte aber nicht Jörg Pilawa, sondern das ZDF mit dem Krimi "Das Quartett - Das Mörderhaus". Hier schalteten 5,81 Millionen Menschen ein, das entsprach starken 17,5 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen war der Krimi mit 6,7 Prozent allerdings deutlich weniger gefragt. Eine alte Folge von "Der Kriminalist" brachte es danach noch auf 3,47 Millionen Zuschauer und 11,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.