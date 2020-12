© Sky © Sky

Die 810.000 Zuschauer im Alter zwischen 14- bis 49-Jahren haben die Übertragung zudem auf Platz sechs der meistgesehenen Sendungen am Samstag in dieser Altersklasse katapultiert. Selbst ProSieben hatte in der Primetime weniger Zuschauer als Sky am Nachmittag mit der Bundesliga. Profitiert hat Sky dann zudem noch von einem starken Topspiel am Vorabend: Das Match zwischen Bayern München und Union Berlin verfolgten 1,26 Millionen Menschen. Das entsprach 4,5 bei allen und 7,7 Prozent Marktanteil bei den jüngeren Zuschauern.

Und so landete Sky dann eben auf Tagessicht vor Kabel Eins (3,6 Prozent) und RTLzwei (4,0 Prozent). Für beide Sender lief es allen voran in der Primetime katastrophal: So erreichte Kabel Eins mit zwei alten "Hawaii Five-0"-Folgen in Summe nur etwas mehr als 2,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und bei RTLzwei blieb "Spider-Man 3" bei müden 3,1 Prozent hängen. Hinzu kamen bei beiden Sendern gewaltige Quoten-Probleme in der Daytime.

ProSieben erreichte in der Primetime wie bereits erwähnt weniger Zuschauer als Sky am Nachmittag und konnte dementsprechend ebenfalls nicht zufrieden sein. Nur 750.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 bis 49 Jahren sahen sich die Verfilmung von Stieg Larssons "Verblendung" an, der Marktanteil lag bei 8,9 Prozent. Insgesamt sahen aber immerhin 1,66 Millionen Menschen zu. Sat.1 lag mit der Wiederholung von "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2" auf einem ähnlichen Niveau und erreichte 1,67 Millionen Zuschauer. Dafür kam Sat.1 beim jungen Publikum deutlich besser weg: Exakt eine Million Zuschauer aus der Zielgruppe sorgten hier für gute 11,5 Prozent. Am Ende blieben aber beide Sender bei enttäuschenden 7,1 (ProSieben) und 6,7 Prozent (Sat.1) Tagesmarktanteil hängen.