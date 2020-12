am 13.12.2020 - 10:02 Uhr

Dass das ZDF mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 15,1 Prozent am Samstag mal wieder der erfolgreichste Sender gewesen ist, lag nicht nur an der starken Primetime. Im Tagesprogramm sorgten nämlich zahlreiche Wintersport-Übertragungen über Stunden hinweg für richtig gute Werte. Das ging schon um 10:30 Uhr los, als der Super-G der Herren 1,16 Millionen Menschen vor den TV-Geräten versammelte. 15,1 bei allen und 9,6 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern wurden hier gemessen.

Die Übertragung der 4x6km Staffel der Biathlon-Frauen war danach noch erfolgreicher: 3,44 Millionen Menschen sorgten für 31,3 und 17,1 Prozent bei Jung und Alt. Und auch der Riesenslalom der Frauen lag im Anschluss in beiden wichtigen Zuschauergruppen weit über dem Senderschnitt. Am Nachmittag kratzte die Biathlon-Verfolg der Herren dann an der 4-Millionen-Zuschauermarke, blieb mit 3,9 Millionen aber knapp darunter. 24,6 bei allen und 13,8 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern sind aber auch so ein starkes Ergebnis.

Als Sky am Nachmittag dann schließlich mit der Bundesliga starke Quoten holte (Hier geht’s zum vollständigen Artikel), hatte das keine offensichtlichen Auswirkungen auf das ZDF. Die Zusammenfassungen der Langlauf-Wettbewerbe lagen deutlich über dem Senderschnitt. Ab 16 Uhr sorgten zudem die Skiflieger für Top-Quoten - das lag vielleicht auch daran, dass Karl Geiger bei der Skiflug-WM in Planica Gold gewann. 4,15 Millionen Menschen sahen sich die beiden letzten entscheidenden Durchgänge an. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte man damit 11,7 Prozent und insgesamt sah es mit 21,9 Prozent noch ein ganzes Stück besser aus.

Gute Quoten holte übrigens auch Eurosport mit der Skiflug-WM. Die mehr als zweistündige Übertragung beim Spartensender sahen sich 300.000 Zuschauer an, 1,6 beim Gesamtpublikum und 1,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe waren die Folge. Die Biathlon-Übertragung blieb zuvor noch in beiden wichtigen Zuschauergruppen bei jeweils 0,6 Prozent hängen - lag damit aber ebenfalls noch über dem Senderschnitt von Eurosport.