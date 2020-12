am 14.12.2020 - 09:45 Uhr

Der Beschluss des neuen Corona-Lockdowns ist am Sonntag auf großes Interesse gestoßen - alleine im Ersten verzeichnete das "ARD extra" mehr als elf Millionen Zuschauer (DWDL.de berichtete). Zuvor zählte schon die "Tagesschau" mit 9,78 Millionen Zuschauern die höchste Reichweite seit Monaten. Rechnet man die Ausstrahlung in den Dritten Programmen dazu, dann kam die "Tagesschau" sogar auf fast 16 Millionen Zuschauer. Die "heute"-Nachrichten im ZDF waren eine Stunde zuvor mit 5,56 Millionen Zuschauern ebenfalls außergewöhnlich gefragt, ähnlich viele waren danach beim "ZDF spezial" dabei.

"RTL aktuell" verzeichnete derweil im Schnitt 4,18 Millionen Zuschauer, tat sich mit einem Special um 20:15 Uhr aber ein ganzes Stück schwerer. Dort waren gegen das starke "ARD extra" diesmal nur 10,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bei insgesamt 2,44 Millionen Zuschauern drin. Selbst Sat.1 bekam leicht steigende Quoten bei seinen Nachrichten zu spüren - was wohl auch am starken Umfeld durch "Das große Backen" lag. Immerhin 2,12 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 9,0 Prozent waren hier um kurz vor 20 Uhr drin.

Auch die Live-Übertragung der Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel stueß am Vormittag bereits auf großes Interesse - rechnet man alle Sender zusammen, waren über sieben Millionen Zuschauer dabei. Die meisten davon verzeichnete dabei das ZDF, das hier seine Wintersport-Übertragungen pausieren ließ. 2,71 Millionen Zuschauer trieben den Marktanteil um kurz nach 11 Uhr auf starke 18,0 Prozent Marktanteil, während im Ersten mit 2,48 Millionen Zuschauern 15,8 Prozent drin waren. Auch bei den 14- bis 49-jährigen erzielten beide öffentlich-rechtliche Sender zweistellige Werte.

Richtig erfolgreich waren zudem die Nachrichtensender, die auf Tagesmarktanteile von jeweils mehr als zwei Prozent in der Zielgruppe kamen. Für den Peak sorgte auch hier die PK: 750.000 Zuschauer sahen diese bei Welt, sogar 830.000 Zuschauer waren bei ntv dabei. In der Zielgruppe erzielte ntv hervorragende 8,1 Prozent Marktanteil, während Welt auch hier mit 7,7 Prozent nur knapp dahinter lag. Nicht ganz so stark war Phoenix unterwegs, das mit 2,6 Prozent Marktanteil jedoch ebenfalls weit über den Normalwerten lag. Insgesamt erreichte die Pressekonferenz dort weitere 360.000 Zuschauer.