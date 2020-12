am 15.12.2020 - 09:31 Uhr

Starker Tag für RTLplus: Mit einem Tagesmarktanteil von 2,2 Prozent lag der Best-Ager-Sender zum Start in die neue Woche nur knapp hinter ZDFneo und deutlich vor dem Konkurrenten Sat.1 Gold, der sich mit 1,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen begnügen musste. Grundlage des Erfolgs waren einmal mehr Gerichtsshows und Scripted Realitys wie "Betrugsfälle", das den Marktanteil von RTLplus am Vormittag auf bis zu 5,1 Prozent trieb. Aber auch am Abend konnte der Sender erstaunlich starke Quoten erzielen.

Hier war es der Serien-Klassiker "Hinter Gittern", der auf großes Interesse stieß: Im Laufe des Abends steigerte sich die Serie von 230.000 auf 320.000 Zuschauer - und baute vor allem in der Zielgruppe den Marktanteil kräftig aus. Waren um 20:15 Uhr zunächst 1,8 Prozent drin, so wurden gegen 23 Uhr schon 2,9 Prozent erzielt. Danach ging es auf 4,8 Prozent nach oben, ehe die um 23:39 Uhr ausgestrahlte Folge sogar stolze 6,0 Prozent schaffte. Damit lag RTLplus zu diesem Zeitpunkt deutlich vor Vox und RTLzwei.

Auf einen erfolgreichen Abend blickt auch ZDFneo, das sich mit einem Tagesmarktanteil von 4,1 Prozent beim Gesamtpublikum auf einem beachtlichen fünften Platz einreihte. 1,98 Millionen Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für "Inspector Barnaby", ehe eine weitere Folge auf 1,84 Millionen kam. Als ZDFneo nach 23 Uhr noch mehr Barnaby-Stoff lieferte, zog der Marktanteil auf hervorragende 8,6 Prozent an. Immer noch 1,01 Millionen Zuschauer waren zu diesem Zeitpunkt dabei. Aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für die drei Folgen mit Werten von 2,7 bis 3,4 Prozent überzeugend.

Super RTL setzte derweil auf vier Folgen von "Bones - Die Knochenjägerin" und steigerte sich - ähnlich wie RTLplus - im Laufe des Abends auf bis zu 6,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Nach 23 Uhr erreichte die Serien-Wiederholung noch 520.000 Zuschauer. Krimi-Stoff kam zudem auch bei Sixx gut an, wo "Castle" in der Primetime immerhin für Werte von 1,6 und 1,7 Prozent sorgte. Fast 400.000 Zuschauer entschieden sich insgesamt für die Serien-Wiederholungen.