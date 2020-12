Zu den Highlights eines jeden Jahres bei Sport1 gehört nun schon seit einiger Zeit die Darts-WM im Dezember. Und es sieht so aus, als würde es den Darts-Hype auch im Corona-Jahr 2020 geben, denn schon zum Auftakt des Turniers waren für den Sender am Dienstag gute Quoten drin. 360.000 Zuschauer sahen sich die erste Übertragung vom diesjährigen Turnier am Abend an, mehr als drei Stunden lang sendete Sport1 live aus dem Ally Pally. Während beim Gesamtpublikum damit 1,3 Prozent Marktanteil drin waren, holte die Übertragung in der werberelevanten Zielgruppe sogar 2,0 Prozent.

Der Auftakt der Darts-WM lag damit schon deutlich über dem Senderschnitt von Sport1. 2019 erreichte der Sender bei den 14- bis 49-Jährigen im Schnitt 0,7 Prozent - in diesem Jahr wird man Corona-bedingt deutlich darunter liegen. Nicht mehr ganz so gefragt waren beim Sender am späten Abend schließlich die Highlights der 2. Bundesliga, die man im Rahmen von "Sky Sport News" zeigte, 140.000 Gesamtzuschauer sorgten hier für 0,5 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Sky selbst holte am Dienstagabend übrigens dank der Bundesliga richtig starke Quoten: Schon das Vorabend-Spiel zwischen Frankfurt und Gladbach sahen sich 580.000 Menschen an, das entsprach 4,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Die Konferenz sowie die weiteren Einzelspiele am Abend kamen dann sogar auf 1,24 Millionen Zuschauer und 7,3 Prozent. Damit lag Sky am Dienstagabend in der Zielgruppe unter anderem auch vor Sat.1, Vox, RTLzwei und Kabel Eins. Gute Quoten hat die Bundesliga am Abend auch dem Ersten beschert: Die "Sportschau" erreichte dort ab 22:50 Uhr durchschnittlich 2,49 Millionen Zuschauer. 13,4 Prozent Marktanteil liegen zwar unter den üblichen Werten der "Sportschau", sind aber dennoch ein guter Wert. Beim jungen Publikum wurden 8,7 Prozent gemessen. Am Ende des Dienstags war Sky Sport mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 3,2 Prozent der erfolgreichste Nischensender bei den 14- bis 49-Jährigen. Dahinter reihten sich ZDFneo und Super RTL mit jeweils 2,1 Prozent ein. Nitro und DMAX erreichten 2,0 bzw. 1,9 Prozent.