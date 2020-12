Die aktuelle Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" ist für Sat.1 mit bislang durchschnittlich 9,2 Prozent Marktanteil ein solider Erfolg. In den letzten Jahren kam das Format aber immer auf deutlich mehr als zehn Prozent Marktanteil, die erste Staffel in der Primetime tat sich da in diesem Jahr bislang spürbar schwerer. Von sechs Ausgaben schafften bislang nur zwei den Sprung in die Zweistelligkeit, wenn man auf die vorläufig gewichteten Daten blickt. Nun kommt eine dritte Ausgabe hinzu.

Am Mittwoch hat "Hochzeit auf den ersten Blick" sogar die mit Abstand besten Werte der laufenden Staffel eingefahren. 1,10 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten in dieser Altersklasse für 12,9 Prozent Marktanteil. Damit lag das Sat.1-Format sogar noch vor "Mario Barth deckt auf - Die verrücktesten Fälle aller Zeiten", die bei RTL auf lediglich 10,8 Prozent kamen. Das um 20:15 Uhr eingeschobene "RTL Aktuell Spezial" holte noch 14,7 Prozent.

Auch insgesamt war "Hochzeit auf den ersten Blick" übrigens erfolgreicher als Mario Barth: 2,26 Millionen Menschen sahen sich die Sat.1-Sendung an, der bisherige Rekordwert der laufenden Staffel wurde damit um fast 400.000 Zuschauer übertrumpft. Barth kam bei RTL zur gleichen Zeit auf 2,17 Millionen Zuschauer. "RTL Aktuell" informierte zuvor noch 2,76 Millionen Menschen über die neuesten Ereignisse in der Corona-Pandemie.

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 9,6 Prozent verfehlte Sat.1 zwar einen zweistelligen Wert, kann aber trotzdem sehr zufrieden sein. Dass es nicht noch mehr wurde, ist mal wieder dem Vorabend zu verdanken, wobei sich hier langsam die Spreu vom Weizen trennt. Nachdem "Buchstaben-Battle" in der Vorwoche bereits Rekorde auf niedrigem Niveau einfahren konnte, sah es jetzt noch einmal besser aus. 910.000 Menschen schalteten ein, mehr waren es noch nie. Und in der Zielgruppe bedeuteten die 7,4 Prozent ebenfalls einen Bestwert. "5 Gold Rings" fiel danach aber auf schlechte 3,7 Prozent zurück.

Überhaupt nicht rund lief der Abend für ProSieben, das die zweite Ausgabe von "Die Show mit dem Sortieren" ja bekanntlich aus dem Programm genommen hat und stattdessen lieber auf einen Film setzte. Für "Transformers 3" lief es angesichts von 6,5 Prozent Marktanteil aber nur unwesentlich besser als für die Michaelsen-Show vor einer Woche, Nicht einmal 900.000 Zuschauer schalteten beim Film ein. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 7,7 Prozent lag ProSieben am Mittwoch auf einem Niveau mit dem ZDF.