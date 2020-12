am 18.12.2020 - 08:54 Uhr

Schon seit Mitte August sind bei TVNow vier Ausgaben der "Sex-Klinik" zu sehen. Nun hat RTLzwei die Produktion zu zwei Ausgaben zusammengefasst und diese am späten Donnerstagabend im eigenen Programm ausgestrahlt - und die Quoten waren sehr zufriedenstellend. 7,8 Prozent Marktanteil waren für die erste Ausgabe des Abends drin, 780.000 Zuschauer ab drei Jahren sahen zu. Folge zwei begann erst nach Mitternacht und kam noch auf 280.000 Zuschauer und 5,9 Prozent.





Aber auch um 20:15 Uhr erzielte RTLzwei gute Quoten, wenngleich "Hartes Deutschland" in dieser Woche auf ein Staffeltief fiel. 6,4 Prozent Marktanteil wurden gemessen, der Schnitt der bislang gezeigten Ausgaben liegt bei 7,9 Prozent. 940.000 Menschen sahen sich die neueste Ausgabe am Donnerstag an.

Extrem erfolgreich ist am Donnerstag auch Sport1 gewesen, der Nischensender beendete den Tag mit 1,6 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe und damit deutlich mehr als üblich. Das Zauberwort heißt mal wieder "Darts". Schon mit der dreistündigen Übertragung der WM-Matches ab 13 Uhr versammelte man 170.000 Menschen vor die TV-Geräte, beim jungen Publikum entsprach das 2,7 Prozent Marktanteil und auch die anschließende Analyse kam noch auf 1,6 Prozent. Die mehrstündige Übertragung am Abend erreichte dann ebenfalls noch sehr gute 2,5 Prozent, hier sahen dann sogar 430.000 Menschen zu.

Und auch für andere kleinere Sender lief es am Donnerstag gut: Nitro unterhielt mit dem Film "Fantomas" 490.000 Menschen zur besten Sendezeit, bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Streifen bei 2,6 Prozent Marktanteil. "Fantomas gegen Interpol" steigerte sich danach auf 3,5 Prozent. Bei Super RTL lag "CSI: Miami" bei konstant guten Werten und über dem Senderschnitt, am späten Abend erreichte die US-Serie sogar 4,7 Prozent Marktanteil.

Doch wo es Gewinner gibt, müssen auch Verlierer sein. Einer davon war am Donnerstag Sixx, wo die US-Serien nicht gut liefen. "Batwoman" ging beim Sender mit gewohnt schlechten Quoten zu Ende, in der Spitze waren lediglich 0,9 Prozent Marktanteil drin. Auch auf Staffelsicht brachte es die Serie nicht auf mehr als 1,0 Prozent Marktanteil, damit kann man "Batwoman" getrost als Flop abhaken. "Supergirl" erreichte bei Sixx in der Spitze ebenfalls nur 1,1 Prozent.