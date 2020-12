Die RTL-Castingshow "Das Supertalent" wird, das lässt sich schon jetzt sagen, das Jahr 2020 mit der bislang schwächsten Staffel aller Zeiten beenden. Blickt man auf die vorläufig gewichteten Quoten, kämpft die Show derzeit mit der Marke von drei Millionen Zuschauern - am Donnerstag lag man wieder klar darunter. 2,70 Millionen Menschen sahen sich die letzte Ausgabe vor dem großen Live-Finale am Samstag an. 970.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, der Marktanteil in dieser Altersklasse lag bei 11,4 Prozent und damit nochmal hauchdünn unter dem bisherigen Allzeit-Tief in Höhe von 11,5 Prozent, aufgestellt vor zwei Wochen.

Oliver Pocher machte das alles allerdings gar nichts aus, mit "Gefährlich ehrlich" erreichte er im Anschluss an die Castingshow noch 1,57 Millionen Zuschauer, der Marktanteil bei den Werberelevanten stieg auf 13,5 Prozent. Das ist der höchste Wert, den Pocher seit rund acht Wochen eingefahren hat. Damals lief es zuletzt an einem Sonntagabend besser. Auch das "Nachtjournal" war bei RTL mit 14,7 Prozent ein schöner Erfolg.

Ähnlich wie RTL erging es in der Primetime am Donnerstag auch Kabel Eins, denn auch dort macht ein alteingesessenes Format inzwischen Probleme. "Rosins Restaurants" kam in dieser Woche nur auf 4,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, 710.000 Menschen ab drei Jahren sahen zu. Damit lag man auch deutlich hinter Vox, das mit dem Film "Eine zauberhafte Nanny" 1,89 Millionen Menschen unterhielt und 7,4 Prozent Marktanteil holte.

Recht gut verlief die Primetime für Sat.1, das auf den Film "Daddy’s Home 2 - Mehr Väter, mehr Probleme" setzte und damit 1,29 Millionen Menschen unterhielt. Weil davon aber 740.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt waren, wurden hier gute 8,8 Prozent Marktanteil gemessen. Als keine gute Idee erwies es sich dann, eine Reihe von alten "Criminal Minds"-Folgen im Anschluss zu wiederholen. Die blieben bis nach Mitternacht allesamt weit unter dem Senderschnitt hängen. Bei ProSieben erreichte die Rankingshow "Darüber… die Welt" zur besten Sendezeit nur 8,4 Prozent Marktanteil, 1,53 Millionen Menschen sahen insgesamt zu. "Red" kam danach nur noch auf 6,6 Prozent und für "Unvergessene Momente" aus 10 Jahren "The Voice" interessierten sich ab 23:35 Uhr lediglich 230.000 Menschen, das hatte 4,8 Prozent in der Zielgruppe zur Folge.