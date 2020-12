Der meistgesehene Sender am Donnerstagabend ist Das Erste gewesen. Die "Tagesschau" erreichte 6,18 Millionen Zuschauer und damit so viele wie keine andere Sendung sonst. 19,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum wurden gemessen, beim jungen Publikum lief es angesichts von 18,8 Prozent ebenfalls sehr erfolgreich. Und auch in der Primetime hatte Das Erste dann die Nase vorn: 5,97 Millionen Menschen verfolgten ab 20:15 Uhr nämlich den Krimi "Harter Brocken: Die Fälscherin" und bescherten dem Sender so richtig gute 18,3 Prozent Marktanteil.

Damit lag Das Erste auch recht deutlich vor dem ZDF, das mit der Komödie "Alle Nadeln an der Tanne" 4,43 Millionen Menschen unterhielt und so 13,6 Prozent Marktanteil einfahren konnte - ebenfalls ein guter Wert. Und während die Komödie bei den 14- bis 49-Jährigen vergleichsweise gute 7,5 Prozent Marktanteil holte, sah es für den Krimi mit 9,4 Prozent noch ein gutes Stück besser aus. Das Erste lag damit in der Primetime beim jungen Publikum unter anderem vor Sat.1 und ProSieben. "Harter Brocken: Die Fälscherin" war ganz nebenbei auch der erfolgreichste Donnerstags-Krimi im Ersten, wenn man nur auf die Quoten bei den 14- bis 49-Jährigen und Erstausstrahlungen blickt.

"Panorama" fiel im Anschluss an den Krimi beim Gesamtpublikum zwar auf 9,7 Prozent Marktanteil, die "Tagesthemen" steigerten sich direkt im Anschluss aber schon wieder auf 12,4 Prozent. Danach verzeichnete "Nuhr 2020 - Der Jahresrückblick" gute Quoten: 2,27 Millionen Menschen schalteten ein und sorgten so für 13,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 9,6 Prozent ebenfalls ziemlich gut. Olli Dittrich konnte mit einem weiteren "TV-Zyklus" im Anschluss an den Erfolg anknüpfen. Seine Persiflage "House of Trumps - Peter, ein deutsches Geheimnis" erreichte beim jungen Publikum ebenfalls richtig gute 9,4 Prozent Marktanteil. Insgesamt sorgten 1,48 Millionen Zuschauer für 12,4 Prozent.

Auch das ZDF fuhr bis nach Mitternacht gute Quoten ein: Im Anschluss an die Komödie konnte sich das "heute journal" sogar noch auf 4,75 Millionen Zuschauer und 16,5 Prozent Marktanteil steigern. Maybrit Illner talkte im Anschluss vor 3,16 Millionen Menschen zum Thema Corona, das hatte 14,4 Prozent zur Folge. Und auch "Markus Lanz" lag am späten Abend noch bei 13,8 Prozent.