Es gibt Traditionen, die gehören rund um Weihnachten einfach dazu. So wie das Ansehen des Klassikers "Der kleine Lord" aus dem Jahr 1980. An die sechs Millionen Zuschauer war man da auch aus den letzten Jahren schon gewohnt - doch diesmal waren es inmitten des zweiten Lockdowns nochmal erheblich mehr: 7,45 Millionen Zuschauer schalteten am Freitag um 20:15 Uhr Das Erste ein, das trieb den Marktanteil beim Gesamtpublikum auf herausragende 21,7 Prozent. Und nicht nur beim Gesamtpublikum holte "Der kleine Lord" den Sieg, auch bei den 14- bis 49-Jährigen war der Klassiker am Freitagabend Marktführer mit einem Marktanteil von 16,2 Prozent. Davon profitierten im Anschluss auch die "Tagesthemen", die mit 4,59 Millionen Zuschauern so stark waren wie - mit Ausnahme der Kurz-Ausgaben in Fußball-Halbzeitpausen - seit April nicht mehr.

Das ZDF hatte mit der Übertragung des Bundesliga-Spiels zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund deutlich das Nachsehen, kann mit 5,56 Millionen Zuschauern und dem damit erreichten Marktanteil von 16,5 Prozent aber ebenfalls natürlich zufrieden sein. Bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich der Marktanteil auf 13,8 Prozent. Bei Jung und Alt belegte das ZDF damit weit vor der privaten Konkurrenz den zweiten Platz in der Primetime.

Bemerkenswert aber auch: Mehr junge Zuschauer als mit der Fußball-Übertragung erreichte das ZDF danach noch mit der "heute-show". 1,37 Millionen waren es beim Fußball, sogar 1,42 Millionen dann bei Oliver Welke. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zog hier auf 19,7 Prozent an. Die Gesamt-Reichweite fiel mit 4,26 Millionen Zuschauern für den Jahresrückblick der Nachrichten-Satire aber geringer aus als zuletzt, im Vergleich zur Vorwoche kam eine Million Zuschauer abhanden. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 18,4 Prozent.

Auch das "ZDF Magazin Royale" bekam das im Anschluss zu spüren: 2,17 Millionen Zuschauer waren die geringste Reichweite, die für das Format bislang gemessen wurden. Mit Marktanteilen von 12,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 16,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen darf man beim ZDF aber trotzdem zufrieden sein. In diesem Umfeld funktionierte auch "Der satirische Jahresrückblick 2020" vor allem beim jüngeren Publikum sehr gut: Bei den 14- bis 49-Jährigen holte die Sendung um Mitternacht 15,0 Prozent Marktanteil, insgesamt waren noch 1,45 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher mit dabei.