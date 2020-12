am 20.12.2020 - 09:29 Uhr

Die Krimis mit komödiantischem Einschlag sind nach wie vor gefragt: 7,72 Millionen Menschen haben sich am Samstag eine neue Ausgabe von "Friesland" angesehen, das waren mehr als bei allen anderen bislang ausgestrahlten Folgen der Reihe. Der bisherige Rekord datiert aus dem Februar 2017 und wurde nun um mal eben fast 400.000 Zuschauer übertroffen. 22,3 Prozent Marktanteil erreichte das ZDF damit beim Gesamtpublikum - die versammelte Show-Konkurrenz des Ersten, RTL und ProSieben hat man damit jedenfalls sehr deutlich in die Schranken gewiesen.

Und auch beim jungen Publikum erreichte "Friesland" gute Quoten: 880.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren entsprachen in dieser Altersklasse 9,3 Prozent Marktanteil - das ist deutlich mehr als das ZDF sonst so einfährt. Hier machte sich die Show-Konkurrenz des jungen Publikums aber durchaus bemerkbar, "Friesland" lag schon des Öfteren bei zweistelligen Werten - zuletzt im Februar dieses Jahres.

Eine alte Folge von "Der Kriminalist" verlor im Anschluss viele Zuschauer und kam noch auf eine Reichweite in Höhe von 3,82 Millionen, damit erzielten die Mainzer 12,2 Prozent Marktanteil. Weil man tagsüber lange bei nur einstelligen Marktanteilen hängen blieb, reichte es für den Sender am Samstag nur zu 11,8 Prozent Tagesmarktanteil beim Gesamtpublikum - Das Erste war da mit 15,7 Prozent erfolgreicher, dort liefen in der Daytime aber auch zahlreiche Wintersport-Übertragungen.

Sehr zufrieden sein kann man in Mainz unterdessen mal wieder mit der Performance seiner Spartensender. Insgesamt lagen ZDFneo (1,9 Prozent) und ZDFinfo (1,8 Prozent) nahezu gleichauf, beim jungen Publikum gehörten sie sogar zu den erfolgreichsten Nischensendern überhaupt. Hier landete der Info- und Doku-Kanal mit 2,4 Prozent sogar recht deutlich vor ZDFneo, das auf 1,9 Prozent kam.