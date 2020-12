Die Bundesliga hat Sky am Samstag mal wieder in andere Quoten-Sphären geschossen. 4,5 Prozent Marktanteil betrug der Tagesmarktanteil des Senders beim jungen Publikum - damit lag man noch vor RTLzwei (4,1 Prozent) und Kabel Eins (3,7 Prozent). Die Konferenz am Nachmittag sahen sich 1,56 Millionen Menschen an, 750.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. In der Zielgruppe entsprach das 16,0 Prozent Marktanteil.

Und weil am Abend im Topspiel Bayern München und Bayer Leverkusen gegeneinander spielten, und damit der erste gegen den zweiten der Tabelle antrat, sah es da sogar noch ein kleines bisschen besser aus - das ist äußerst selten. Das Topspiel erreichte 1,62 Millionen Zuschauer insgesamt, beim jungen Publikum wurden so 10,6 Prozent Marktanteil gemessen.

Sehr erfolgreich ist am Samstag auch Sport1 gewesen, das sich über einen Tagesmarktanteil in Höhe von 1,9 Prozent freuen konnte. Wie schon in den letzten Tagen auch war die Darts-WM erneut der stärkste Treiber der guten Quoten: So holte die mehrstündige Übertragung am Nachmittag 3,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, zwischen 19 und 23:40 Uhr waren dann noch sehr gute 2,9 Prozent drin. Die fast vierstündige Übertragung am Abend sahen sich fast eine halbe Million Menschen im Schnitt an.

Im WDR verabschiedeten sich am Samstagabend zudem Jürgen Becker, Wilfried Schmickler und Uwe Lyko von den "Mitternachtsspitzen" - und das vor großem Publikum. Auf 1,16 Millionen Menschen kam die Sendung - das waren deutlich mehr als beim davor laufenden Konzert "Nordrhein-Westfalen feiert Advent 2020", das sich nur 730.000 Menschen ansahen. Während das Format um 20:15 Uhr 2,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum holte, waren für die "Mitternachtsspitzen" 3,8 Prozent drin. Im Sendegebiet kam die letzte Folge mit Becker, Schmickler und Lyko auf 10,1 Prozent, das Konzert lag zuvor bei nur 4,9 Prozent.

Kein Quoten-Erfolg war unterdessen der Jahresrückblick von Harald Schmidt und Gregor Gysi beim Nachrichtensender ntv. Den sahen sich am Vorabend nämlich nur 230.000 Menschen an, 30.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. Mit 0,8 bei allen und 0,5 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum blieb der Rückblick in beiden wichtigen Zuschauergruppe sehr deutlich unter dem derzeit hohen ntv-Schnitt hängen.