Die zehnte Staffel von "The Voice of Germany" bereitete Sat.1 in den vergangenen Wochen zunehmend Kopfzerbrechen - zuletzt fiel die einst so strahlende Musikshow, gemessen an den vorläufig gewichteten Zahlen, gar in den einstelligen Bereich. Umso versöhnlicher fielen nun jedoch die Final-Quoten aus: 2,50 Millionen Zuschauer entschieden sich am Sonntagabend für die Live-Sendung. Das bedeutete ein Plus von fast 600.000 Zuschauern gegenüber der Vorwoche und waren unterm Strich ähnlich viele wie in den vergangenen Jahren.

Gleichzeitig zog der Marktanteil in der Zielgruppe spürbar an: Mit 1,18 Millionen 14- bis 49-Jährigen erzielte "The Voice" sehr gute 14,6 Prozent Marktanteil - stärker war ein Finale des Formats zuletzt vor drei Jahren. Richtig erfolgreich war Sat.1 zudem schon am Vorabend mit dem Staffel-Finale von "Das große Backen", das mit 2,54 Millionen Zuschauern einen neuen Bestwert für dieses Jahr markierte. In der Zielgruppe lief es mit 15,1 Prozent Marktanteil ebenfalls so gut wie lange nicht mehr. Die Stärke beider Shows verhalf Sat.1 dann auch zu einem tollen Tagesmarktanteil von 10,5 Prozent.

Ansonsten gab es am Sonntagabend - abgesehen vom "Tatort", der den obligatorischen Tagessieg verzeichnete - wenig zu holen für die Konkurrenz: So erreichte der Spielfilm "Office Christmas Party" bei ProSieben in Schnitt 1,43 Millionen Zuschauer und einen soliden Marktanteil von 9,9 Prozent in der Zielgruppe, bei RTL kam die Free-TV-Premiere von "Mamma Mia! Here We Go Again" sogar nicht über äußerst dürftige 7,1 Prozent hinaus. Auch das "Weihnachtsmenü" von "Grill den Henssler" tat sich mit nur 6,3 Prozent Marktanteil vergleichsweise schwer.

Die Vox-Show landete damit auf Augenhöhe mit Kabel Eins, wo der Film-Klassiker "Zwei außer Rand und Band" mit 1,45 Millionen Zuschauern sowie ebenfalls 6,3 Prozent Marktanteil überzeugte. Später am Abend schafften "Die Miami Cops" sogar richtig gute 7,9 Prozent. Bei RTLzwei brachte es "Bob, der Streuner" derweil zwar immerhin auf 1,16 Millionen Zuschauer, bewegte sich in der Zielgruppe mit lediglich 3,7 Prozent Marktanteil aber deutlich unter dem Senderschnitt.