am 21.12.2020 - 09:10 Uhr

Das Erste machte seinem Namen am Sonntag alle Ehre: Beim Gesamtpublikum belegte der Sender dank eines durchschnittlichen Marktanteils von 16,2 Prozent mit großem Vorsprung den ersten Platz und auch bei den 14- bis 49-Jährigen gab's angesichts von 11,1 Prozent kein Vorbeikommen. Das liegt zunächst einmal an einem erfolgreichen Abendprogramm: Genau neun Millionen Zuschauer verzeichnete die "Tagesschau", beim anschließenden Wiener "Tatort" waren sogar 9,23 Millionen dabei. Der Gesamtmarktanteil lag in beiden Fällen bei mehr als 25 Prozent.

Aber auch der Krimi "Maria Wern, Kripo Gotland" ware danach noch mit 4,02 Millionen Zuschauern sowie 15,0 Prozent Marktanteil erfolgreich. Das ZDF konnte nur mit dem "heute-journal" mithalten, das die Reichweite um 21:45 Uhr auf 4,49 Millionen Zuschauer trieb, nachdem der Märchenfilm "Schneewittchen am See" zuvor nicht über 3,97 Millionen Zuschauer sowie 11,1 Prozent hinausgekommen war. Auch die Gala "Sportler des Jahres 2020" tat sich am späten Abend mit nur 1,69 Millionen Zuschauern schwer. Mehr als ein Marktanteil von 7,2 Prozent war damit nicht zu holen.

Im Ersten lief es derweil aber auch abseits der Primetime rund: So zählte schon "Die Sendung mit der Maus" am Vormittag durchschnittlich 930.000 Zuschauer - und punktete mit hervorragenden 15,8 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Danach sorgte der Wintersport für hohe Quoten, allen voran Biathlon. Als zur Mittagszeit der Massenstart der Herren auf dem Programm stand, waren 4,38 Millionen Zuschauer dabei, die für 25,7 Prozent Marktanteil sorgten, bei den Damen schalteten ab 14:25 Uhr sogar 4,81 Millionen ein.

Damit belegte der Massenstart den dritten Platz der meistgesehenen Sendungen des Tages. Aber auch beim jungen Publikum kamen die beiden Biathlon-Läufe mit Marktanteilen von jeweils mehr als 18 Prozent Marktanteil richtig gut an. Großes Interesse bestand zudem am Skispringen, das nach 17 Uhr ebenfalls noch über vier Millionen Zuschauer erreichte. Das wiederum half dem "Bericht aus Berlin", der anschließend noch 2,91 Millionen Zuschauer erreichte - eine höhere Reichweite verzeichnete das Politmagazin zuletzt vor mehr als sieben Jahren.