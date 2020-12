Auch nach vielen Jahren kann sich RTL noch immer auf "Bauer sucht Frau" verlassen. Mit konstant mehr als fünf Millionen Zuschauern war auch die jüngste Staffel wieder ein voller Erfolg - und zum Finale legte die Kuppelshow am Montagabend sogar nochmal eine kleine Schippe drauf. 5,51 Millionen Zuschauer waren diesmal dabei, der bisherige Staffel-Bestwert wurde damit um 200.000 Zuschauer überboten. Beim Gesamtpublikum belief sich der Marktanteil auf sehr gute 16,8 Prozent, sodass sich "Bauer sucht Frau" letztlich nur einer ZDF-Komödie und der "Tagesschau" geschlagen geben musste.

In der Zielgruppe sorgte die Show ohnehin für die RTL-Marktführerschaft am Abend: 1,65 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer entsprachen 17,8 Prozent Marktanteil, was in etwa auch dem Durchschnittswert der Staffel entspricht. Stark war im Vorfeld bereits das "RTL aktuell Spezial" zur Corona-Krise, das auf 16,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam und insgesamt sogar das "ARD extra" hinter sich ließ. 4,47 Millionen Zuschauer verfolgten die Sondersendung um 20:15 Uhr. Später am Abend war dann auch "Extra" mit 3,38 Millionen Zuschauern und 16,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gefragt.

Die starke Primetime dürfte zugleich ein wenig darüber hinwegtrösten, dass es tagsüber einmal mehr über weite Strecken hinweg alles andere als rosig aussah. Die kurzfristig ins Programm genommenen "Lieblingsdeals" der "Superhändler" hatten um 15:00 Uhr gegen "Bares für Rares" überhaupt keine Chance und erreichten nur 480.000 Zuschauer und 5,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Zum Vergleich: Die ZDF-Show wollten mehr als drei Millionen Zuschauer sehen - zugleich lief es für Horst Lichter auch beim jungen Publikum mit 9,2 Prozent deutlich besser.

Sat.1 schaffte am Montag sogar, abgesehen vom "Frühstücksfernsehen", überhaupt keinen zweistelligen Marktanteil. Den Tiefpunkt markierte die Scripted Reality "Anwälte im Einsatz", die zur Mittagszeit gerade mal 2,6 Prozent Marktanteil erzielte. Aber auch "5 Gold Rings" konnte am Vorabend angesichts von 3,0 Prozent nichts reißen. Schwache Quoten gab es zudem für das Staffel-Finale von "Prince Charming" bei Vox: Mehr als 460.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 4,4 Prozent in der Zielgruppe waren für die Datingshow am späten Abend nicht drin. Immerhin: Der anschließende Talk überzeugte mit guten 7,2 Prozent.