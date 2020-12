am 23.12.2020 - 09:33 Uhr

Eigentlich steht das Programm von Sport1 in diesen Wochen ganz im Zeichen der Darts-WM, doch für den DFB-Pokal machte der Spartensender am Dienstag eine Ausnahme. Als ganz großer Überflieger erwies sich die Begegnung zwischen Eintracht Braunschweig und Borussia Dortmund letztlich zwar nicht, doch zufrieden kann man in Ismaning trotzdem sein. Auf 1,50 Millionen Zuschauer brachte es die Live-Übertragung der Partie, die damit einen Marktanteil von 4,6 Prozent erzielte.

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lief es etwas schlechter, doch mit 4,0 Prozent bewegte sich das Pokalspiel auch hier deutlich über den Normalwerten von Sport1. Bemerkenswert ist allerdings, dass Sport1 trotz des Free-TV-Vorteils letztlich nur knapp vor Sky lag: Dort zählten Einzelspiele und Konferenz im Schnitt 3,3 Prozent Marktanteil. Insgesamt erreichte der Bezahlsender ab 20:45 Uhr immerhin 720.000 Zuschauer. Die frühen Spiele kamen auf 700.000 Zuschauer sowie 4,0 Prozent in der Zielgruppe. Im Ersten erreichten die Zusammenfassungen indes am späten Abend 2,90 Millionen Zuschauer.

Unterm Strich erreichte Sky Sport am Dienstag übrigens einen Tagesmarktanteil von 2,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, während sich Sport1 mit 1,5 Prozent begnügen musste. Das reichte allerdings, um sich auf Augenhöhe mit Nitro zu bewegen. DMAX und ProSieben Maxx waren letztlich aber nicht zu schlagen, auch wenn Sport1 auch tagsüber durchaus erfolgreich war. So erreichte die Nachmittags-Session der Darts-WM immerhin 220.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 2,6 Prozent in der Zielgruppe.

Abseits der Männersender erwischte auch Super RTL einen erfolgreichen Tag: Auf 2,2 Prozent belief sich dort der Tagesmarktanteil - vor allem getrieben durch eine starke Daytime. So trieb "Weihnachtsmann & Co. KG" den Marktanteil des Kindersenders am Vormittag zeitweise auf bis zu 8,5 Prozent. Abends lockte die Komödie "Das Weihnachts-Chaos" schließlich noch 540.000 Zuschauer vor den Fernseher. In der Zielgruppe belief sich der Marktanteil auf gute 2,0 Prozent.