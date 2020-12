Der Männersender DMAX hat am Morgen nach dem Heiligen Abend ein ganz schönes Geschenk bekommen – die Quotenmessung für den 24. Dezember hat nämlich ganz außerordentlich starke Werte hervorgebracht. Das lag an der Eigenproduktion "Steel Buddies“, die den ganzen Sendetag füllte. Von dem Format zwischen drei und drei Uhr nachts über 20 Folgen. Besonders gefragt waren die "stahlharten Geschäfte“ dabei am Vorabend. Die um 17:15 Uhr gestartete Episode sicherte sich im Schnitt 7,8 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern im Alter von 14 bis 49 Jahren – ein Vielfaches des Senderschnitts. 0,44 Millionen Menschen sahen zu dieser Zeit zu. Am früheren Nachmittag waren die Gesamt-Reichweiten teils sogar auf rund 580.000 Fans ab drei Jahren gestiegen. Die 15:15-Uhr-Folge, die diesen Werte erreichte, kam bei den Umworbenen auf tolle 6,9 Prozent.