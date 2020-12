Auch in diesem Jahr mussten die Zuschauer am 24. Dezember nicht auf den Film "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" verzichten. Der Filmklassiker lief den Tag über verteilt mehrmals im Fernsehen, unter anderem mittags im Ersten. Gestartet um 12:15 Uhr kam der Streifen dabei auf 2,18 Millionen Zuschauer insgesamt, gemessen wurden klar überdurchschnittliche 17,2 Prozent. Sieht man von der 20-Uhr-"Tagesschau" ab, die am Donnerstag ebenfalls auf dieses Ergebnis kam, holte keine andere Ausstrahlung beim Sender vergleichbare Werte. Bei den Zuschauern im Alter von 14 bis 49 Jahren wurden 16,1 Prozent ermittelt, der Spitzenwert des Ersten am 24. Dezember.