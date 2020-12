Sat.1 darf sich auch über den ersten Weihnachtsfeiertag freuen: Nachdem "Kevin – Allein zu Haus" an Heiligabend bereits mit nahezu 25 Prozent Marktanteil und somit besseren Werten als in den Jahren zuvor überzeugte, schaltete nun auch die Fortsetzung "Kevin – Allein in New York" einen Gang höher. Die Familienkomödie sicherte sich zur besten Sendezeit am Freitagabend im Schnitt 2,83 Millionen Zuschauer, das waren rund eine halbe Million mehr als am Weihnachtsfest 2019. Der Film mit Macauley Culkin sicherte sich somit in der Zielgruppe die Primetime-Spitzenposition, gemessen wurden während der Ausstrahlung 15,3 Prozent Marktanteil.