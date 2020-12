© STX Financing, LLC/Barry Wetcher

Und auch insgesamt war Sat.1 erfolgreich: 2,21 Millionen Menschen sahen sich den Film zur besten Sendezeit an. Das entsprach 6,8 Prozent Marktanteil und "Manhattan Queen" lag so auch vor allen anderen Privatsendern. Bei ProSieben erreichte "Kingsman: The Secret Service" 1,94 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe wurden damit 9,9 Prozent gemessen. RTL kam mit "Pets" auch auf diese 9,9 Prozent, hier sahen 1,70 Millionen Menschen insgesamt zu.

Doch noch einmal kurz zurück zu Sat.1, wo am Sonntag auch nicht alles nach Plan lief. Am späten Abend fiel "American Assassin" auf 7,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und am Vorabend wusste auch ein "Biggest Loser"-Spezial mit 7,9 Prozent nur bedingt zu überzeugen. Das ist auch der Grund, weshalb Sat.1 trotz der Tagesmarktführerschaft recht deutlich im einstelligen Bereich hängen blieb.

Noch größere Probleme hatte tagsüber aber RTL: Die Wiederholung des "Supertalent"-Finals wollten sich nur 800.000 Menschen ansehen, bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach das ganz schwachen 5,7 Prozent Marktanteil. Auch "Comeback oder weg?" holte nur 9,1 Prozent. Da half es dann auch wenig, dass wenigstens "Exclusiv - Weekend" (12,4 Prozent) und "RTL Aktuell" (18,7 Prozent) überzeugten. Bei ProSieben steigerte sich "Fack Ju Göhte 3" am späten Abend übrigens noch auf 14,3 Prozent - auch das ist ein Grund, weshalb man am Ende recht deutlich vor RTL lag. Während sich die Kölner mit 8,0 Prozent Tagesmarktanteil begnügen mussten, brachte es ProSieben auf 8,6 Prozent.

Erfolgreich war am Sonntag auch Kabel Eins unterwegs, der Tagesmarktanteil des Senders lag bei 5,9 Prozent. Vor allem ab dem späten Nachmittag lag man mit Filmen klar über dem Senderschnitt: "Dennis" lag bei 7,5 Prozent und auch mit "Richie Rich" (7,3 Prozent) kann man sehr zufrieden sein. In der Primetime holte man mit "Zwei sind nicht zu bremsen" immerhin noch 5,8 Prozent Marktanteil, 1,39 Millionen Menschen sahen sich den Streifen mit Bud Spencer und Terence Hill an.