Am Sonntag erzielten auch einige kleinere Sender hervorragende Quoten. In erster Linie zu nennen wäre da natürlich Sport1, das in diesen Tagen dank der Darts-WM mal wieder deutlich erfolgreicher unterwegs ist als üblich. Durch den sensationellen Sieg von Gabriel Clemens gegen Weltmeister Peter Wright gab es nun einen Rekord: 720.000 Menschen sahen sich die abendliche Übertragung ab 19 Uhr an, mehr Zuschauer hatte Sport1 bei der laufenden WM noch nie. 4,1 Prozent Marktanteil wurden in der Zielgruppe gemessen und auch die Übertragung am Nachmittag holte im Schnitt starke 3,5 Prozent.

Ebenfalls sehr erfolgreich unterwegs war ProSieben Maxx mit der NFL. Das Match zwischen den Indianapolis Colts und den Pittsburgh Steelers sahen sich im Schnitt mehr als 400.000 Zuschauer an, der Marktanteil in der Zielgruppe betrug in der Spitze 4,4 Prozent. Die Übertragung des Spiels zwischen den Los Angeles Rams und den Seattle Seahawks steigerte sich ab 22:25 Uhr noch auf bis zu 6,5 Prozent in der Zielgruppe.

Aber auch ohne Sport waren einige kleinere Sender erfolgreich. Tele 5 etwa zeigte am Sonntag mit "Kalkofes Mattscheibe: Fresse 2020" den Jahresrückblick von Oliver Kalkofe und erreichte damit im Schnitt 350.000 Zuschauer. In der werberelevanten Zielgruppe brachte man es damit auf sehr gute 2,2 Prozent Marktanteil. "Stephen Kings Friedhof der Kuscheltiere II" fiel im Anschluss auf 1,0 Prozent zurück.

Mit einem Gesamt-Tagesmarktanteil in Höhe von 3,8 Prozent konnte auch der NDR am Sonntag überzeugen. Schon zur besten Sendezeit unterhielt man mit "Kaum zu glauben! Das Beste 2020" 1,77 Millionen Zuschauer, bundesweit lag der Marktanteil damit bei bärenstarken 5,3 Prozent. Der NDR hatte damit sogar eine höhere Reichweite als RTL zur gleichen Sendezeit. Die Jubiläumsausgabe der "NDR Quizshow" erreichte danach 1,40 Millionen Zuschauer und steigerte den Marktanteil auf 6,0 Prozent. Im Sendegebiet des NDR erreichten die beiden Shows übrigens starke 10,1 und 14,4 Prozent Marktanteil.