am 30.12.2020 - 09:52 Uhr

Am Serien-Finale der "SOKO München" mit mehr als sechs Millionen Zuschauern kam Kai Pflaume am Dienstag zwar nicht vorbei, doch über den gesamten Abend betrachtet, war die mehr als dreistündige XXL-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?" dann doch die Nummer eins. 5,54 Millionen Zuschauer verfolgten die Rateshow, die damit auf einen starken Marktanteil von 18,2 Prozent kam. Schon am Vorabend hatte es die reguläre Ausgabe trotz der Konkurrenz durch die Vierschanzentournee auf 3,40 Millionen Zuschauer gebracht.

Bemerkenswert ist zudem, dass die Show auch beim jungen Publikum noch vor der privaten Konkurrenz lag: 1,06 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer trieben den Marktanteil hier auf 12,4 Prozent. Mehr junge Zuschauer lockten nur die "Tagesschau", "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und "RTL aktuell" vor den Fernseher, die allesamt schon vor 20:15 Uhr liefen.

In der Primetime gelang es den stärksten Pflaume-Verfolgern nur mit Mühe, einen zweistelligen Marktanteil zu erzielen. So erreichte ProSieben mit "Galileo Big Pictures" im Schnitt 10,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, während die Wiederholung des RTL-Films "Passagier 23" bei 10,1 Prozent hängen blieb. Insgesamt waren 2,04 Millionen Zuschauer dabei, die anschließende Doku "Traumreise ohne Wiederkehr" musste sich mit 1,18 Millionen Zuschauern sowie 9,1 Prozent Marktanteil begnügen.

Gar nicht rund lief der Abend für Sat.1, wo die Komödie "Mein Blind Date mit dem Leben" nur 1,24 Millionen Zuschauer unterhielt und auf 5,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam und noch hinter den "Ghostbusters" landeten, die bei RTLzwei 6,2 Prozent erzielten. Später geriet "Manhattan Queen" mit 3,8 Prozent sogar vollends unter die Räder.





Die Film-Konkurrenz war jedoch durchaus beachtlich: So erreichte Kabel Eins mit dem Klassiker "Per Anhalter durch die Galaxis" solide 4,7 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 720.000 Zuschauer. Sogar 850.000 Zuschauer entschieden sich für "Die Thomas Crown Affäre" bei ZDFneo, immerhin jeweils 470.000 sahen "Twister" bei Tele 5 und "Spaceballs" bei Nitro, weitere 440.000 Zuschauer verfolgten die Komödie "Ein Prinz zu Silvester" im Disney Channel.