Die meisten Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren hat am Mittwochabend Das Erste mit "2020 - Das Quiz" erreicht (DWDL.de berichtete). Aber auch ein Blick auf die Privatsender lohn sich, dort lief es nämlich vor allem bei den großen überhaupt nicht nach Plan, was wiederum die Tür für Kabel Eins öffnete. Dort setzte man auf "Die unendliche Geschichte" und landete kurzerhand vor der versammelten Konkurrenz. 690.000 Zuschauer im werberelevanten Alter entsprachen 7,6 Prozent Marktanteil, die Gesamtreichweite lag bei 1,50 Millionen.

Am besten schlug sich im Vergleich dazu noch Sat.1: "The Greatest Showman" kam dort auf 660.000 junge Zuschauer und 7,2 Prozent, insgesamt sahen nur 1,06 Millionen Menschen zu. RTL startete zunächst mit einem kurzfristig eingeschobenen Corona-Special von "RTL Aktuell" in den Abend und erreichte damit 980.000 junge Zuschauer und 10,9 Prozent. Das reguläre Programm fiel dann aber ebenfalls hinter Kabel Eins zurück: "Die 25 kuriosesten Geschichten des Jahres" erreichten nur 650.000 Zuschauer und 7,1 Prozent. Insgesamt sahen sich 1,70 Millionen Menschen die Rankingshow an, die Nachrichtensendung kam zuvor noch auf 2,31 Millionen.

Auch ProSieben ist am Mittwoch sehr schwach unterwegs gewesen: Mit "Darüber redet die Welt: Die unfassbarsten TV-Momente" waren für den Sender nur 5,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe drin, nicht einmal eine Million Menschen sahen insgesamt zu. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Reichweite bei 520.000. Damit lag ProSieben nicht nur hinter Kabel Eins, RTL und Sat.1, sondern auch hinter Vox und RTLzwei. So erreichte "Das Bourne Vermächtnis" bei Vox im Schnitt 580.000 junge Zuschauer und 6,5 Prozent Marktanteil, insgesamt sahen 1,56 Millionen Menschen zu.

Bei RTLzwei lief es für "Vergessene Welt - Jurassic Park" richtig gut. Hier sahen insgesamt zwar nur 1,38 Millionen Menschen zu, davon kamen aber 640.000 aus der werberelevanten Zielgruppe, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen betrug starke 7,1 Prozent. Mit "Jurassic Park III" steigerte man sich später sogar noch auf tolle 10,1 Prozent. Kabel Eins dagegen konnte sein hohes Quotenniveau am späten Abend nicht weiter ausbauen, "Die unendliche Geschichte II" sorgte aber dennoch für gute 6,8 Prozent.