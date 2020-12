Das Erste hatte am Mittwoch leichtes Spiel und die Quotencharts sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum dominiert. "2020 - Das Quiz" kam auf 5,98 Millionen Zuschauer, das waren über eine Million mehr als im vergangenen Jahr, als mit einer Reichweite in Höhe von 4,65 Millionen ein Tiefstwert seit dem Start der jährlichen Show im Jahr 2008 erzielt wurde. Keine andere Sendung hatte am Mittwoch mehr Zuschauer als das Quiz mit Frank Plasberg, 19,9 Prozent Marktanteil wurden gemessen.

Und auch beim jungen Publikum war die Show erfolgreich: 1,48 Millionen Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen, wie sich Günther Jauch, Barbara Schöneberger, Jan Josef Liefers und Ralf Schmitz duellierten und dabei gleichzeitig auf das Jahr 2020 zurückblickten. Mit 17,3 Prozent Marktanteil lief es so gut wie noch nie für das ARD-Jahresquiz, kein anderer Sender war am Mittwoch in der Primetime erfolgreicher.

Die Konkurrenz war allerdings auch nicht sehr groß: Das ZDF setzte mit "Ein Dorf wehrt sich" auf eine Film-Wiederholung und brachte es damit immerhin auf 4,13 Millionen Zuschauer, 12,5 Prozent Marktanteil wurden gemessen. Beim jungen Publikum war der Streifen allerdings kaum gefragt, nur 5,9 Prozent waren bei den 14- bis 49-Jährigen drin. "SOKO Wismar" war am Vorabend mit insgesamt 4,69 Millionen Zuschauern übrigens deutlich erfolgreicher. Meistgesehene ZDF-Sendung waren allerdings die "heute"-Nachrichten, die es auf 5,32 Millionen Zuschauer brachten.

Am späten Nachmittag verabschiedete sich das ZDF übrigens von vielen in 2020 verstorbenen Persönlichkeiten. 3,01 Millionen Menschen nahmen in "Adieu - Menschen, die wir nicht vergessen" Abschied. Das entsprach 15,7 Prozent Marktanteil. Überhaupt kein Erfolg war am späten Abend dagegen die Übertragung des "Festkonzerts aus der Semperoper" aus dem Jahr 2016. Weil hier nur 620.000 Menschen zusahen, sank der Marktanteil beim Gesamtpublikum auf ganz schlechte 2,8 Prozent.

Ein Blick in die Top 25 der meistgesehenen Sendungen des Tages zeigt außerdem, dass am Mittwoch der WDR und der SWR sehr stark unterwegs waren. Beide Sender konnten jeweils ein Format in den Charts platzieren. Im SWR brachte es eine "Tatort"-Wiederholung auf 2,20 Millionen Zuschauer und 6,6 Prozent Marktanteil. Im WDR kam kurz zuvor die "Lokalzeit" sogar auf 2,30 Millionen Zuschauer, das entsprach einem bundesweiten Marktanteil in Höhe von 7,8 Prozent.