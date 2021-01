am 02.01.2021 - 08:50 Uhr

Als Florian Silbereisen vor einem Jahr seinen Einstand auf dem "Traumschiff" gab, schalteten noch fast acht Millionen Zuschauer ein. Zum Start ins Jahr 2020 musste der ZDF-Klassiker den Tagessieg dagegen dem "Tatort" überlassen, der sogar fast neun Millionen Zuschauer zählte. 8,89 Millionen Zuschauer machen den Krimi aus Weimar zur meistgesehenen Sendung des Tages - verglichen mit dem Neujahrs-"Tatort" des vergangenen Jahres kamen fast zwei Millionen hinzu. Der Marktanteil zog dementsprechend auf fantastische 24,1 Prozent an. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen war die ARD-Reihe mit 2,25 Millionen Zuschauern sowie 21,2 Prozent Marktanteil nicht zu schlagen.

Doch auch in Mainz kann man zufrieden sein: Die neue "Traumschiff"-Folge zählte 7,29 Millionen Zuschauer und erreichte einen Marktanteil von 19,8 Prozent. Gegenüber der vergangenen Woche kamen mehr als 700.000 Zuschauer hinzu. Zudem bewegte sich der ZDF-Klassiker auch beim jungen Publikum mit 12,3 Prozent Marktanteil klar über dem Senderschnitt. Dazu kommt, dass der Sender um 21:45 Uhr mit der "Keuzfahrt zum Glück" noch 5,33 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher hielt und sich zumindest im weiteren Verlauf des Abends gegen Das Erste durchsetzte, wo "Maria Wern, Kripo Gotland" auf 4,32 Millionen Zuschauer kam.

Mit Blick auf die 14- bis 49-Jährigen bewegte sich zudem Sat.1 auf Augenhöhe mit dem ZDF: 1,28 Millionen junge Zuschauer entschieden sich für die Free-TV-Premiere von "Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer", sodass der Marktanteil bei überzeugenden 12,4 Prozent lag. Auch insgesamt lief es mit 2,93 Millionen Zuschauern sehr gut für Sat.1. Dazu kommt, dass danach auch "Die Reise zur geheimnisvollen Insel" mit 1,70 Millionen Zuschauern sowie ebenfalls 12,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe punktete. ProSieben hatte mit seinem Film-Doppel das Nachsehen: Dort erreichte "Marvel's The Avengers" zunächst 9,5 Prozent Marktanteil, ehe "Logan - The Wolverin" immerhin 11,4 Prozent schaffte.

Erstaunlich beliebt war aber auch RTLzwei, das auf den Klassiker "Und täglich grüßt das Murmeltier" setzte und damit auf sehr gute 7,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bei insgesamt 1,40 Millionen Zuschauern kam. Eine ähnliche Reichweite gelang auch Kabel Eins mit "Miss Marple: Mörder Ahoi", bei den Zuschauern unter 50 fiel der Marktanteil des Films mit 4,1 Prozent jedoch ein ganzes Stück niedriger aus. Vox gelang ebenfalls kein allzu guter Start ins Jahr: Mehr als 4,0 Prozent waren um 20:15 Uhr für "Bridget Jones' Baby" nicht zu holen. Später am Abend tat sich "Das Bourne Vermächtnis" mit 3,7 Prozent sogar noch schwerer.