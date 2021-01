Die Pannen-Parade von "Life! Dumm gelaufen" gehört für viele Zuschauer traditionell zum Start ins Jahr. In den letzten Jahren hat das Interesse an der RTL-Show allerdings ein ganzes Stück nachgelassen - zeitweise lag der Marktanteil bei weniger als 13 Prozent. Diesmal lief es für "Life!" dagegen so gut wie seit acht Jahren nicht mehr: 1,24 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer lachten am Vorabend über die Pannen und trieben den Marktanteil in der Zielgruppe auf tolle 16,0 Prozent. Gegenüber 2020 ging es damit um fast drei Prozentpunkte nach oben.

Auch insgesamt war "Life! Dumm gelaufen" kräftig im Plus: Nach weniger als drei Millionen Zuschauern vor einem Jahr erreichte die RTL-Sendung diesmal im Schnitt 3,46 Millionen Menschen, die auch hier für überzeugende 11,4 Prozent Marktanteil sorgten. "RTL aktuell" hatte es zuvor an einem ansonsten für den Kölner Sender recht unspektakulären Jahresstart sogar bereits auf 4,02 Millionen Zuschauer sowie 17,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gebracht.

In der Primetime blieb RTL dagegen mit seinem Blick auf "Die größten Fernsehmomente aller Zeiten" einigermaßen blass. Über fünf Stunden hinweg zählten die Kölner im Schnitt nur 1,65 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe belief sich der Marktanteil auf unspektakuläre 11,2 Prozent. Auch der Tagesmarktanteil fiel mit 9,6 Prozent in der Zielgruppe eher mäßig aus - damit lag man hinter dem Ersten, aber zumindest klar vor ProSieben und Sat.1, die sich an Neujahr mit jeweils 7,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen begnügen mussten.

Abseits der großen Sender schlug indes nicht zuletzt die Stunde von Sport1, das mit der Darts-WM erneut starke Quoten erzielte. 450.000 Zuschauer waren am Nachmittag dabei, abends zählte die Live-Übertragung sogar 890.000 Zuschauer. Mit 5,5 Prozent Marktanteil landete der Sender ab kurz nach 19 Uhr noch vor Vox oder Kabel Eins. Aber auch der Frauensender TLC schlug sich richtig gut: Der "Dr. Pimple Popper"-Marathon sorgte für einen hervorragenden Tagesmarktanteil von 1,3 Prozent in der Zielgruppe.