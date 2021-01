am 04.01.2021 - 09:11 Uhr

Mit Ferdinand von Schirachs Gerichtsdrama "Feinde" ging die ARD am Sonntagabend ungewöhnliche Wege - gezeigt wurde der Film nämlich anstelle des "Tatorts", und zwar nicht nur im Ersten, sondern auch in allen Dritten Programmen. Aus Quotensicht ging das Risiko voll und ganz auf, denn alleine im Ersten brachte es der Film auf fast acht Millionen Zuschauer. Genommen zählte "Feinde - Das Geständnis" durchschnittlich 7,98 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 21,8 Prozent. Das Drama konnte also durchaus mit dem "Tatort" mithalten - übrigens auch beim jungen Publikum, wo 2,02 Millionen 14- bis 49-Jährige den Marktanteil auf 18,2 Prozent trieben.

Unterm Strich ließen sich sogar mehr als zehn Millionen Zuschauer auf "Feinde" ein, denn auch die Ausstrahlung des zweiten Films in den Dritten Programmen und beim Spartensender One war alles in allem ein Erfolg - hier kamen weitere 2,49 Millionen Zuschauer hinzu, die 6,8 Prozent Marktanteil entsprachen. Die meisten entschieden sich für das NDR Fernsehen, wo "Feinde" von 580.000 Zuschauer kam. Das WDR Fernsehen belegte den zweiten Rang mit 420.000 Zuschauer, gefolgt vom SWR Fernsehen, wo 360.000 Zuschauer dabei waren.

Ebenfalls gefragt war "Feinde" am späten Abend, wo auf allen Sendern noch einmal der jeweils andere Teil zu sehen war. Alleine im Ersten sahen hier 3,53 Millionen Menschen zu, die den Marktanteil mit 18,0 Prozent auch um 22:32 Uhr noch hoch hielten. Rechnet man auch hier die übrigen Sender hinzu, dann ließen sich noch einmal fast fünf Millionen Zuschauer auf die Geschichte ein. In der Summe haben nach Angaben der ARD somit 15,28 Millionen Zuschauer die beiden Filme gesehen - ein großer Erfolg also, der durch die starken Quoten der dazu passenden Doku abgerundet wird. Diese erreichte im Ersten noch 6,35 Millionen Zuschauer sowie 19,5 Prozent Marktanteil.

Abseits von "Feinde" war am Sonntagabend vor allem das ZDF gefragt, das mit einem "Inga Lindström"-Drama im Schnitt von 5,72 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Das anschließende "heute-journal" hielt zudem noch 5,05 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher, fast genauso viele waren auch bei den "Tagesthemen" im Ersten dabei. Aber auch ProSieben gelang mit der Free-TV-Premiere von "Avengers: Infinity War" ein schöner Erfolg: Durchschnittlich 2,96 Millionen Zuschauer waren hier dabei. In der Zielgruppe war der Film mit einem Marktanteil von 14,8 Prozent der größte "Feinde"-Verfolger.