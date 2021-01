Dass in Lockdown-Zeiten Krimis besonders gefragt sind, hat sich auch im Jahr 2021 nicht geändert: Der Zweiteiler "Waldgericht - Ein Schwarzwaldkrimi" lockte im ZDF zum Auftakt am Montagabend 7,49 Millionen Zuschauer vor den Fernseher und erreichte damit einen tollen Marktanteil von 22,0 Prozent. Damit waren nochmal rund 1,4 Millionen Zuschauer mehr dabei als beim ersten "Schwarzwaldkrimi"-Zweiteiler 2019. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für "Waldgericht" gut, hier lag der Marktanteil mit 9,3 Prozent deutlich über den ZDF-Normalwerten.

Im Anschluss sahen sich noch 5,07 Millionen Zuschauer das "heute-journal" an, das mit 17,3 Prozent Marktanteil ebenfalls sehr gut lief. Noch mehr Zuschauer informierten sich aber schon am Vorabend in "heute", das diesmal 5,34 Millionen Zuschauer zählte. Die "Tagesschau" im Ersten war mit 6,97 Millionen Zuschauern am Montag aber wieder die meistgesehene Nachrichtensendung des Tages - selbst wenn man die Millionen Zuschauer in den Dritten gar nicht berücksichtigt.

Um 20:15 Uhr hatte Das Erste dann im Vergleich zum ZDF das Nachsehen, eine weitere Folge aus der Reihe "Das Kindermädchen", das diesmal auf der "Mission Kanada" war, wollten 4,49 Millionen Zuschauer sehen - das waren ähnlich viele wie bei den ersten beiden Filmen in den letzten Jahren. Der Marktanteil lag bei 13,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Anschluss daran legte Frank Plasberg eine Sonderschicht ein und kehrte mit "Hart aber fair" angesichts der Impf-Situation früher als geplant aus der Winterpause zurück. 3,17 Millionen Zuschauer sahen sich den Talk an, der Marktanteile von 11,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte - das lag in etwa auf dem Normalniveau von "Hart aber fair".

Nochmal zurück zum ZDF: Nicht nur aus der Primetime gab's gute Nachrichten, auch am Vorabend gab's schon einen Rekord zu feiern. Die "SOKO Potsdam" erreichte dort 4,32 Millionen Zuschauer - und damit etwa eine Million mehr als die letzte Staffel im Herbst 2019 dort im Schnitt erzielt hatte. Damit lag man auch am oberen Bereich dessen, was die gerade eingestellte "SOKO München" montags zuletzt auf diesem Sendeplatz erreichte. Der Marktanteil lag bei 17,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch für "Wer weiß denn sowas?" im Ersten ließ sich das neue Jahr prächtig an: 4,08 Millionen Zuschauer sahen hier insgesamt zu, was 17,3 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die Show einen Marktanteil von 8,7 Prozent.