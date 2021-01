Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Nachdem unser Update zu den endgültig gewichteten Quoten wegen Heiligabend und Silvester in den vergangenen beiden Wochen ausgefallen ist, betrachten wir diesmal einen etwas umfangreicheren Zeitraum seit der Vor-Weihnachtswoche ab dem 14. Dezember. Da springt vor allem der massive Zuwachs um 800.000 Zuschauer in der endgültigen im Vergleich zur vorläufigen Gewichtung bei der "heute-show" auf - das war der höchste Aufschlag seit Beginn unserer Auswertung im Mai vergangenen Jahres. Der Jahresrückblick der ZDF-Satireshow steigerte sich so nachträglich noch über die 5-Millionen-Marke. Das "ZDF Magazin Royale" gewann nachträglich noch 410.000 Zuschauer hinzu und steigerte seine Reichweite so auf 2,58 Millionen.

Und noch ein Grund zur Freude fürs ZDF: Der Film "Friesland - Gegenströmung" vom 19. Februar knackte nachträglich noch die 8-Millionen-Zuschauermarke. Ein Plus von 290.000 Zuschauern durch die zeitversetzte Nutzung auf klassischem Weg (also ohne Mediatheken-Nutzung) sorgte für eine Reichweite von genau 8,00 Millionen. Auch zu Jahresbeginn 2020 hat das ZDF die 8-Millionen-Marke mit dem neuen "Wilsberg"-Film ja bereits übersprungen, hierkamen nachträglich auch nochmal 190.000 Zuschauer obendrauf, sodass letztlich nun die enorme Zahl von 8,59 Millionen Zuschauern zu Buche steht - wohl gemerkt stets ohne zusätzliche Abrufe in der Mediathek.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show - Der Jahresrückblick 18.12.

22:46 5,06

(+0,80) 20,8%

(+2,4%p.) 1,86

(+0,45) 23,9%

(+4,2%p.) Das Traumschiff 01.01.

20:14 7,71

(+0,42) 20,6%

(+0,8%p.) 1,37

(+0,07) 12,8%

(+0,5%p.) ZDF Magazin Royale 18.12.

23:32 2,58

(+0,41) 13,9%

(+1,7%p.) 1,26

(+0,28) 20,1%

(+3,2%p.) Kreuzfahrt ins Glück 26.12.

21:49 5,77

(+0,39) 19,6%

(+0,8%p.) 1,34

(+0,13) 15,8%

(+1,0%p.) Das Traumschiff 26.12.

20:14 6,93

(+0,37) 20,6%

(+0,6%p.) 1,60

(+0,12) 17,3%

(+0,8%p.) Kreuzfahrt ins Glück 01.01.

21:44 5,68

(+0,34) 19,0%

(+0,7%p.) 0,95

(+0,05) 10,8%

(+0,4%p.) Friesland - Gegenströmung 19.12.

20:15 8,00

(+0,29) 22,7%

(+0,4%p.) 0,92

(+0,04) 9,5%

(+0,2%p.) The Voice of Germany 20.12.

20:14 2,76

(+0,26) 9,9%

(+0,7%p.) 1,25

(+0,08) 15,1%

(+0,5%p.) Tagesschau 26.12.

19:59 7,58

(+0,25) 24,7%

(+0,5%p.) 1,64

(+0,07) 20,4%

(+0,4%p.) Bauer sucht Frau 21.12.

20:29 5,74

(+0,23) 17,2%

(+0,4%p.) 1,76

(+0,11) 18,5%

(+0,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 14.12.-03.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:35 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Und auch sonst dominiert das ZDF die Liste der größten Aufwertungen dank der jeweils zwei Folgen "Traumschiff" und "Kreuzfahrt ins Glück". Am 2. Weihnachtsfeiertag gewann das "Traumschiff" nachträglich noch 370.000 Zuschauer hinzu, die Reichweite stieg auf 6,93 Millionen. An Neujahr kamen sogar noch 420.000 Zuschauer obendrauf, hier sind es letztlich nun also sogar 7,71 Millionen Zuschauer. Auch "Kreuzfahrt ins Glück" gewann mit 340.000 bzw. 370.000 Zuschauern nachträglich nochmal deutlich dazu. Beim "Tatort" wurde die Reichweite der Erstausstrahlung durch die zeitversetzte Nutzung hingegen nicht nach oben angepasst - hier schlägt das hier schon häufig thematisierte Problem der Nacht-Wiederholungen zu Buche. Alle Zuschauer, die erst am nächsten Tag eine aufgenommene Sendung nachholen, laufen dann bei der Nachtwiederholung auf. An Weihnachten waren das 340.000, an Neujahr 380.000 Zuschauer - während die Erstausstrahlung um 20:15 Uhr sogar um 110.000 Zuschauer in der endgültigen Gewichtung abgewertet wurde. Da die AGF vorschreibt, dass für alle weiteren Berechnungen die endgültig gewichteten Quoten ausschlaggebend sind, während die vorläufig gewichteten Zahlen ungültig werden, ergibt sich durch diesen Effekt weiterhin eine etwas unglückliche Verzerrung.

Noch ein Blick auf ein paar Finalwerte: "The Voice of Germany" legte auf die ohnehin schon starke Finalquote nachträglich nochmal 260.000 Zuschauer drauf, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen stieg in der endgültigen Gewichtung um einen halben Prozentpunkt auf 15,1 Prozent an. Auch die letzte Folge von "Bauer sucht Frau" fand nachträglich noch 230.000 weitere Zuschauer, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zog um 0,7 Prozentpunkte auf nun 18,5 Prozent an. Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" ist die Lage ja etwas seltsam: Das eigentliche Finale lief schon eine Woche vor der letzten Folge, die noch einen Nachklapp bot. Die vorletzte Folge legte auch nachträglich tatsächlich nochmal deutlich zu: +160.000 Zuschauer auf 2,42 Millionen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wurde noch einen ganzen Prozentpunkt auf 13,9 Prozent nach oben korrigiert. Die allerletzte Folge kurz vor Weihnachten, die ohnehin deutlich schlechter lief, verharrte hingegen regungslos bei den mäßigen 8,6 Prozent, die auch vorläufig ausgewiesen worden waren.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show - Der Jahresrückblick 18.12.

22:46 5,06

(+0,80) 20,8%

(+2,4%p.) 1,86

(+0,45) 23,9%

(+4,2%p.) ZDF Magazin Royale 18.12.

23:32 2,58

(+0,41) 13,9%

(+1,7%p.) 1,26

(+0,28) 20,1%

(+3,2%p.) Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 24.12.

18:50 0,32

(+0,11) 2,0%

(+0,7%p.) 0,16

(+0,07) 4,4%

(+1,8%p.) Meg Wdh 15.12.

22:51 0,79

(+0,12) 5,9%

(+0,7%p.) 0,45

(+0,07) 11,3%

(+1,4%p.) Hubert ohne Staller 16.12.

18:49 2,56

(+0,13) 9,1%

(+0,4%p.) 0,37

(+0,08) 5,4%

(+1,2%p.) Kreuzfahrt ins Glück 26.12.

21:49 5,77

(+0,39) 19,6%

(+0,8%p.) 1,34

(+0,13) 15,8%

(+1,0%p.) Hochzeit auf den ersten Blick 16.12.

20:15 2,42

(+0,16) 8,1%

(+0,5%p.) 1,22

(+0,12) 13,9%

(+1,0%p.) Bauer sucht Frau - NEUE ZEITEN AUF DEN HÖFEN 26.12.

19:06 3,34

(+0,21) 12,1%

(+0,5%p.) 0,74

(+0,08) 10,5%

(+1,0%p.) Tierduell 19.12.

19:44 0,27

(+0,02) 0,9%

(+0,1%p.) 0,14

(+0,08) 1,9%

(+1,0%p.) Tierduell 19.12.

19:55 0,27

(+0,01) 0,9%

(+0,1%p.) 0,18

(+0,08) 2,2%

(+0,9%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 14.12.-03.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:35 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Weniger schlecht als zunächst nach der vorläufigen Gewichtung ausgewiesen lief unterdessen die zweite Staffel von "Das Boot" im ZDF. An allen drei Abenden kamen nachträglich nochmal etwa 150.000 Zuschauern obendrauf, das ließ die Marktanteile auf 7,3 bis 8,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 4,1 bis 5,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigen. Gut ist das aber freilich trotzdem noch nicht. Und bei den kleineren Sendern fällt auch die Entwicklung des Kalkofe-Rückblicks "Fresse 2020" auf: Die Erstausstrahlung wurde nachträglich von 350.000 auf 400.000 Zuschauer aufgewertet, die Wiederholung vom Silvesterabend von von 140.000 auf 200.000. Die Erstausstrahlung steigerte sich so noch auf sehr gute 2,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.