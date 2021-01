Starker Mittwoch fürs ZDF: Mit einem fulminanten Tagesmarktanteil von 18,8 Prozent setzte sich der Mainzer Sender beim Gesamtpublikum an die Spitze - und hatte satte neun Prozentpunkte Vorsprung auf Das Erste, der Abstand zu RTL betrug sogar mehr als zwölf Prozentpunkte. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen ging das Zweite am Mittwoch mit tollen 10,5 Prozent als Marktführer hervor. Die Gründe liegen auf der Hand: Das ZDF war schlichtweg von den Morgenstunden bis in die Nacht hinein nahezu durchweg erfolgreich.

Insbesondere in der Primetime bewies das ZDF seine Stärke: So schrammte die Krimireihe "Nord Nord Mord" mit 8,78 Millionen Zuschauern sowie einem Marktanteil von 26,8 Prozent beim Gesamtpublikum nur knapp an einem neuen Rekord vorbei und erreichte nur eine geringfügig niedrigere Reichweite als der Neujahrs-"Tatort". Gleichzeitig lief es auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 11,4 Prozent richtig gut. Noch etwas größer war danach das Interesse am "heute-journal", das über die Ausschreitungen in Washington berichtete und sich auf 8,82 Millionen Zuschauer steigerte.

Eine höhere Reichweite erzielte das "heute-journal" zuletzt im Sommer während der Halbzeitpause des Champions-League-Finals. Der Marktanteil des Nachrichtenmagazins zog dementsprechend auf herausragende 29,4 Prozent an. Zudem war das ZDF auch beim jungen Publikum zu diesem Zeitpunkt mit 1,40 Millionen 14- bis 49-Jährigen und 17,0 Prozent Marktanteil unangefochtener Marktführer. Mehr junge Zuschauer lockte am Mittwoch nur die "Tagesschau" vor den Fernseher. Die kurzfristig ins Programm genommene Extra-Ausgabe der "Tagesthemen" hatte gegen das "heute-journal" indes das Nachsehen und musste sich mit 3,52 Millionen Zuschauern begnügen.

Und auch sonst lief es für das ZDF prächtig: So erreichte die Doku "Balkan-Style" noch 3,39 Millionen Zuschauer, ehe ein "heute journal spezial" noch 3,41 Millionen vor dem Fernseher hielt. "Markus Lanz" erreichte später mit 2,41 Millionen Zuschauern starke 18,7 Prozent Marktanteil und schaffte auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 12,7 Prozent klar den Sprung in die Zweistelligkeit. Schon am Vorabend waren außerdem die "heute"-Nachrichten mit 5,75 Millionen Zuschauern sowie 20,0 Prozent Marktanteil sehr gefragt.

Damit nicht genug: Starke Quoten fuhr der Sender nämlich auch mit dem Finale der Vierschanzentournee ein, das am späten Nachmittag mit 5,81 Millionen Zuschauern auf insgesamt 26,2 Prozent Marktanteil kam und gleichzeitig auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 17,1 Prozent Marktanteil punktete.