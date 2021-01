Die Saison der National Football League (NFL) geht in die entscheidende Phase. In vier Wochen wird das Endspiel, der Super Bowl, ausgetragen. Erste Weichen hierfür wurden am Samstag in der so genannten "Wild Card"-Round gestellt. Erstmals werden alle Spiele hiervon von ProSieben übertragen; ProSieben Maxx, das zuletzt die hauptsächliche Heimat der Liga im deutschen Free-TV war, ging also leer aus. Und für ProSieben hat sich der große "ran NFL"-Abend durchaus bezahlt gemacht. Der Sender startete am Samstag mit seiner Berichterstattung bereits um 18:40 Uhr. Die einstimmenden Momente verfolgten hier aber nur 5,6 Prozent der klassisch Umworbenen. Die Werte stiegen erst ab kurz nach 19 Uhr, als das Spiel der Indianapolis Colts bei den Buffalo Bills startete.