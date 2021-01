Im RTL-Programm werden seit Mittwochabend wieder Rosen verteilt. Auf die Suche nach der großen Liebe begibt sich diesmal Niko. In der Auftaktepisode musste er nicht nur mit einem ausgedünnten Cast klarkommen, sondern letztlich auch mit ausgedünntem Publikum. Der Reihe nach: Wegen Coronafällen bei der Produktion konnten einige Frauen nicht wie geplant aus dem Auto steigen und den Rosenverteiler kennenlernen; sie steigen quasi später in die Staffel ein und waren in der Debütfolge via Video-Message zu sehen. Die erste Folge, die RTL am Mittwochabend ab 20:15 Uhr zeigte, bescherte dem Sender nun 13,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, das waren fast vier Prozentpunkte weniger als beim Auftakt im Vorjahr. Auch die Reichweite ging deutlich zurück: Von gut 2,5 Millionen Zuschauern bei der Debütfolge 2020 auf nun 2,23 Millionen. Die erste Folge der Staffel im Jahr 2019 sicherte sich übrigens sogar fast 2,8 Millionen Zuschauer im linearen TV. Unklar ist, wie viele Menschen sich die schon seit einigen Tagen bei TVNow verfügbare Folge der diesjährigen Staffel auf Abruf angesehen haben.

Den sinkenden Werten zum Trotz: "Der Bachelor" war mit 1,27 Millionen jungen Zuschauern im linearen Bereich das meistgesehene Primetime-Format in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen. Die Bilder der diesjährigen "Bachelor"-Staffel entstanden wegen der Pandemie erstmals übrigens komplett in Deutschland. Ab 22:20 Uhr schloss RTL eine diesmal einstündige Episode von "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" an, die dem Sender 17,3 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen bescherte. Gegenüber der Dienstagsfolge legte das Format aus Hürth somit um 0,6 Prozentpunkte zu. Die Gesamtreichweite stieg um rund 140.000 Zuseher auf 2,36 Millionen.

Einen ziemlich miesen Abend aus Quotensicht erwischte unterdessen Sat.1 – hier gab es ab 20:15 Uhr "111 fantastische Freizeithelden!" zu sehen, doch mit gerade einmal 4,6 Prozent Marktanteil wusste die Clip-Show keineswegs zu überzeugen. Insgesamt wurden 1,31 Millionen Zuschauer gemessen. Das ab 22 Uhr gezeigte "So liebt Deutschland" stürzte schließlich auf 3,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ab.

So wurde Sat.1 unter anderem von RTLzwei überholt, das zur Primetime mit einem "Die Wollnys"-Doppelpack auf passable 5,0 sowie 4,7 Prozent Marktanteil kam, während Kabel Eins mit dem Filmklassiker "Forrest Gump" exakt sechs Prozent bei den Werberelevanten erreichte.