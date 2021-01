Krimis sind in diesem Lockdown weiterhin sehr gefragt. Nachdem Das Erste schon vergangenen Donnerstag über zehn Millionen Menschen mit einer neuen Folge von "Nord bei Nordwest" unterhielt, knackte nun am Sonntag auch der "Tatort" erneut diese Marke – übrigens zum dritten Mal in Folge, oder anders gesagt: In diesem Jahr erreichte bis dato jeder Sonntags-"Tatort" in Erstausstrahlung über zehn Millionen Fans. Die Folge "Tödliche Flut" kam auf 10,96 Millionen Zuschauer und sicherte sich somit Platz eins in den TV-Tagescharts. 30,4 Prozent Marktanteil, der zweitbeste Wert bisher im Jahr 2021, wurden erzielt. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für den Krimi blendend. Hier standen 26,1 Millionen Zuschauer zu Buche, 2,62 Millionen Fans dieses Alters ließen sich die Ausstrahlung ab 20:15 Uhr nicht entgehen.

Auch das ZDF feierte im Abendprogramm einen Erfolg, wenngleich auch auf einem anderen Level. Die ebenfalls um 20:15 Uhr gestartete Romanze "Ein Sommer auf Elba" sicherte sich im Schnitt 4,95 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was 13,7 Prozent Marktanteil nach sich zog. Noch erfolgreicher war beim Mainzer Sender das Magazin "Terra X", das um 19:30 Uhr startete. Den 45-Minüter über einen perfekten Planeten wollten im Schnitt 5,18 Millionen Menschen (15,4%) sehen. Stärkste ZDF-Sendung am Sonntag war derweil das um 21:45 Uhr gestartete "heute journal", das sogar auf 5,82 Millionen Zuschauer kam.

Es lief parallel zu einem weiteren "Anne Will"-Talk im Ersten an, bei dem 3,91 Millionen Zuschauer ab drei Jahren gemessen wurden. RTL sendete im Abendprogramm derweil den Spielfilm "Central Intelligence" und kam damit auf 1,37 Millionen umworbene Zuschauer, das war der beste Wert am Sonntag in der klassischen Zielgruppe. Der Streifen sicherte sich in der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen schöne 14,3 Prozent. Insgesamt waren im Schnitt 3,03 Millionen Menschen dabei.

Krimiware gab es auch auf einigen kleineren Sendern zu sehen. So zeigte etwa RTLplus einen Dreierpack der 90er-Jahre-Serie "Der Clown" und erreichte damit bei den 14- bis 49-Jährigen Marktanteile von entweder 0,9 oder 1,0 Prozent. Zwischen 230.000 und 260.000 Menschen schauten insgesamt zu. Auf bis zu durchschnittlich 400.000 Zuschauer kamen Wiederholungen von "Criminal Minds" bei Sat.1 Gold. Bei den jungen Leuten sicherte sich die US-Krimiserie 1,1 und 1,4 Prozent.

Gefragt war auch die Primetime von One, die zunächst aus der Wiederholung von "Sörensen hat Angst" (550.000 Zuschauer) und dann dem Re-Run des "Tatort" bestand. Diese sicherte sich dort dann nochmals rund 570.000 Zuschauer.