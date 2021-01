Am Mittwoch legte die Arbeitsgemeinschaft Media-Analye (agma) wieder neue Daten zu den angeblichen Print-Reichweiten vor - die wie üblich mit äußerster Vorsicht zu genießen sind, weil sich die Entwicklung dieser Zahlen, die auf Basis von Umfragen mit über 40.000 Teilnehmern hochgerechnet werden, schon lange von der tatsächlichen Entwicklung der verkauften Auflage abgekoppelt hat. Im Herbst letzten Jahres hatte die agma eine völlig bizarre massive Reichweiten-Steigerung beim Großteil der Titel ermittelt. Diesmal überwiegen nun zwar leicht die negativen Vorzeichen, doch große Fragezeichen bleiben trotzdem.

Nehmen wir zum Beispiel den laut neuester MA größten Reichweitengewinner: Der heißt erstaunlicherweise "Computer Bild" und soll mal eben 290.000 Leser dazugewonnen haben - was bei einer verkauften Gesamt-Auflage von zuletzt knapp über 140.000 schon per se ein Kunststück wäre. De facto sinkt die verkaufte Auflage aber seit Jahren kontinuierlich, zuletzt um 14,5 Prozent im Jahresvergleich. Auch die Zahl der Lesezirkel-Exemplare, die ja überdurchschnittlich viele Lesern erreichen, sinkt und lag ohnehin nur im vierstelligen Bereich. Die Zahl der Leser soll trotzdem um 14 Prozent gestiegen sein. Das ist kaum erklärbar und kaum glaubhaft.

Noch so ein Beispiel aus der "Bild"-Gruppe: "Audio Video Foto Bild" soll seine Reichweite sogar um 27,3 Prozent gesteigert haben, nachdem schon bei der vorherigen Studie ein Reichweiten-Plus von 32 Prozent ermittelt worden war. Binnen eines Jahres stieg die Zahl der Leser demnach von 250.000 auf nun 420.000. Ein Plus binnen eines Jahres von 68 Prozent also. Im Vergleich dazu: Die Auflage sackte zulezt binnen Jahresfrist um weitere 24 Prozent ab. 16.900 Exemplare wurden im 4. Quartal noch verbreitet, im 2. Quartal waren es auch nicht mehr. Wer kann sowas glauben? Und es handelt sich hier eben nicht um einzelne Ausreißer, auseinander klaffende Entwicklungen von Auflage und Reichweite lassen sich für den Großteil der Print-Titel feststellen, wenn auch meist nicht ganz so grotesk wie in diesem Beispiel.

Größere Verluste weist die Print-MA unterdessen für den "Stern" aus, der knapp zehn Prozent Reichweite verliert - angeblich aber noch immer fast fünf Millionen erreicht, obwohl die verbreitete Auflage zuletzt bei nur noch 370.000 lag. Größter Verlierer der neuesten MA war unterdessen die "Sport Bild", die 13,6 Prozent ihrer Richweite einbüßte, auch der "Kicker" lag rund 13 Prozent im Minus. Zumindest das lässt sich mit dem zwischenzeitlichen Corona-Stopp der Sport-Welt recht plausibel erklären, auch wenn auch dort die tatsächliche Auflage (zuletzt noch 170.000 verbreitete "Sport-Bild"-Exemplare) in keinem glaubwürdigen Verhältnis zur angeblichen Leserzahl (3,84 Millionen) steht.

Die 20 meistgelesenen Printmedien waren laut ma 2021/I:

Leser in Mio.

ma 2021/I

Leser in Mio.

ma 2020/II

Veränderung

in Prozent

zum Vergleich:

IVW-Auflage* Bild am Sonntag

7,21

7,20

+ 0,1 %

0,65 Prisma

6,88

7,07

- 2,7 %

6,42 Der Spiegel

5,15

5,26

- 2,1 %

0,66 Stern

4,95

5,51

- 10,2 %

0,37 TV Movie

4,76

5,34

- 10,9 %

0,73

Bild der Frau

4,48

4,59

- 2,4 %

0,53

tv14

4,11

4,50

- 8,7 %

1,76

rtv

4,07

4,05

+ 0,5 %

5,28**

Hörzu

3,99

3,71

+ 7,5 %

0,87

Sport Bild

3,74

4,33

- 13,6 %

0,17 Focus

3,51

3,47

+ 1,2 %

0,25

TV Digital

3,51

3,65

- 3,8 %

1,07

Bunte

3,49

3,44

+ 1,5 %

0,34 TV Spielfilm

3,42

3,36

+ 1,8 %

0,62

Gala

2,53 2,70

- 6,3 %

0,18

Computer Bild

2,37

2,08

+ 13,9 %

0,14 Geo

2,33

2,56

- 9,0 %

0,17 tv Hören und Sehen

2,19

2,25

- 2,7 %

0,46 Auto-Bild

2,10

1,98

+ 6,1 %

0,33 tina

1,98

2,26

- 12,4 %

0,27



*Verbreitete Auflage 2/2020 in Mio./ ** rtv Plus Kombi inkl.Stern TV Mag, tvtv, SZ Ferns. etc.)