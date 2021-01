Als die "Dschungelshow" am 15. Januar als Ersatzveranstaltung fürs Pandemie-bedingt abgesagte Camp in Australien an den Start ging, war das Interesse trotzdem sehr groß: 4,2 Millionen Zuschauer schalteten damals insgesamt ein, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei über 28 Prozent. Dieses Quotenniveau konnte das Format bei Weitem nicht halten, der Marktanteil pendelte in den letzten Tagen zwischen knapp unter 16 und knapp über 19 Prozent. Mit dem ersten Halbfinale am Mittwoch wurde die 20-Prozent-Marke nun erstmals seit Montag vergangener Woche wieder zurückerobert.

So reichte es mit 1,11 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern für einen Marktanteil von 20,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Die Gesamt-Reichweite erreichte den höchsten Wert seit Samstag, mit 2,38 Millionen Zuschauern bleib man aber auch weiterhin weit unter dem Anfangs-Niveau und natürlich auch weit unter dem, was das richtige "Dschungelcamp" im Januar erreicht - allerdings mit einer Show, die für einen Bruchteil der Kosten produziert werden konnte.

Bemerkenswert ist die Rückeroberung der 20-Prozent-Marke auch deshalb, weil die Sendung diesmal bereits um 23:22 Uhr zu Ende war und damit früher als insbesondere in der vergangenen Woche - was dem Marktanteil sonst eher abträglich ist. "Stern TV" profitierte im Anschluss von dem starken Vorlauf und mit 18,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen den besten Wert seit September. Insgesamt waren 1,42 Millionen Zuschauer dabei.

Zum Start in den Abend erreichte "Der Bachelor" einen Marktanteil von 14,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und damit fast einen Prozentpunkt mehr als beim Auftakt in der vergangenen Woche. Das Quotenniveau vergangener Staffeln wurde damit trotzdem erneut deutlich unterboten. Der etwas höhere Marktanteil ist dabei einzig auf die schwächere Konkurrenz als in der vergangenen Woche zurückzuführen, die absoluten Reichweiten blieben mit 2,2 Millionen Zuschauern insgesamt und 1,28 Millionen 14- bis 49-Jährigen nämlich weitgehend unverändert.

RTL dominierte damit übrigens die Quotencharts bei den 14- bis 49-Jährigen: Zwar ging der Tagessieg an die "Tagesschau", doch die Plätze 2 bis 7 wurden ausschließlich von RTL-Sendungen belegt. Die bei Jung und Alt reichweitenstärkste RTL-Sendung des Tages lief dabei gar nicht in der Primetime, sondern hieß "RTL aktuell". 4,11 Millionen Zuschauer sahen die Nachrichten insgesamt, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei hervorragenden 22,6 Prozent. Auch "GZSZ" landete noch vor "Bachelor" und "IbeS". Zudem hatten am Vorabend auch noch "Alles was zählt" und "Exclusiv" mehr junge Zuschauer als - mit Ausnahme der "Tagesschau" - alle Sendungen aller anderen Sender.