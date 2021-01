Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Über zehn Millionen Zuschauer - das ist eine Quotenregion, die in normalen Zeiten eigentlich fast ausschließlich dem "Tatort" und mancher Sport-Übertragung vorbehalten ist. Am Donnerstag vergangener Woche gelang dieses Kunststück aber auch der ARD-Krimireihe "Nord bei Nordwest". Und der Film sammelte auch nochmal mehr Zuschauer durch zeitversetzte Nutzung ein als jede andere Sendung der vergangenen Woche. Dies zeigt sich durch die Aufwertung um 480.000 Zuschauer in den endgültig gewichteten Quoten - allerdings bleibt das leidige Thema, dass diese zeitversetzte Nutzung vollständig der nächtlichen Wiederholung zugerechnet wurde. Die offizielle Reichweite der Primetime-Ausstrahlung fiel hingegen laut endgültiger Gewichtung noch minimal ab und beträgt nun 10,07 Millionen. Die Nacht-Wiederholung liegt bei 890.000 Zuschauern. Eine Aufsummierung ist nicht ohne weiteres möglich, weil es ja eine Überschneidung der Zuschauer geben könnte, festhalten lässt sich aber trotzdem, dass der Krimi schon auf klassischem Weg wohl fast elf Millionen Zuschauer gesehen haben, obendrauf kommen dann noch weitere Mediatheken-Nutzer. Beeindruckende Zahlen.

Das gleiche Problem mit der Nachtwiederholung hatte übrigens auch der Mittwochs-Film "Sörensen hat Angst", bei dem Bjarne Mädel nicht nur die Hauptrolle übernahm, sondern auch sein Regie-Debüt gab. Die Reichweite der Nacht-Wiederholung wurde hier nachträglich noch um 320.000 auf 590.000 nach oben korrigiert. Die Reichweite der Primetime-Ausstrahlung wurde nur um 60.000 auf 3,5 Millionen nach oben korrigiert. Zusammen dürfte aber die 4-Millionen-Marke überschritten worden sein. Treue Fans kann man auch "Inspector Barnaby" attestieren: Viele holten die Folge vom Sonntagabend noch nachträglich nach, dank 320.000 weiterer Zuschauer stieg die Reichwiete hier auf 3,78 Millionen an.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite



ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Nord bei Nordwest - Im Namen des Vaters 21.01.

00:41 0,89

(+0,48) 14,5%

(+6,8%p.) 0,13

(+0,07) 7,7%

(+3,4%p.) ZDF Sport extra: Biathlon-WC 12,5km Massenstart FR 23.01.

13:08 4,64

(+0,37) 33,2%

(-0,6%p.) 0,74

(+0,07) 20,5%

(-0,1%p.) Inspector Barnaby 24.01.

22:14 3,78

(+0,32) 17,4%

(+1,0%p.) 0,31

(+0,06) 4,9%

(+0,9%p.) Sörensen hat Angst 20.01.

01:20 0,59

(+0,32) 13,1%

(+6,4%p.) 0,10

(+0,05) 7,5%

(+3,9%p.) Marie Brand und die Leichen im Keller 20.01.

20:16 9,00

(+0,23) 26,0%

(+0,2%p.) 0,86

(+0,01) 9,1%

(0,0%p.) Der Bachelor 20.01.

20:15 2,46

(+0,22) 7,3%

(+0,5%p.) 1,45

(+0,18) 15,4%

(+1,6%p.) Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow 23.01.

01:40 0,56

(+0,22) 9,9%

(+3,1%p.) 0,37

(+0,14) 18,7%

(+5,0%p.) Unschuldig 23.01.

01:10 0,47

(+0,22) 7,6%

(+3,1%p.) 0,10

(+0,09) 4,8%

(+4,1%p.) Ein Sommer auf Elba 24.01.

20:15 5,15

(+0,21) 14,1%

(+0,4%p.) 0,68

(+0,06) 6,6%

(+0,5%p.) Der Lehrer 21.01.

20:14 2,44

(+0,18) 7,0%

(+0,4%p.) 1,35

(+0,11) 14,3%

(+1,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 18.01.-24.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 00:00 und 23:59 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Weniger beeindruckend waren in der vergangenen Woche die Quoten des RTL-"Bachelors", der den schwächsten Staffel-Start seiner Geschichte hinlegte. In den endgültig gewichteten Quoten stand die Datingshow aber dann doch wieder erheblich besser da: Um satte 1,6 Prozentpunkte fiel der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen letztlich aus als zunächst vorläufig gemeldet, er zog damit auf 15,4 Prozent an. Das war zwar immer noch weniger als in den letzten Jahren, RTL kann damit aber schon erheblich zufriedener sein. Die Gesamt-Reichweite zog nachträglich um 220.000 auf 2,46 Millionen Zuschauer an. Auch bei den Donnerstags-Serien legte RTL nachträglich noch deutlich was drauf: "Der Lehrer" steht nach der endgültigen Gewichtung nun bei 14,3 statt 13,3 Prozent, "Magda macht das schon" bei 10,8 statt 10,3 Prozent, "Schwester, Schwester" legte noch von 10,9 auf 11,3 Prozent zu. Die ARD-Vorabendserie "Hubert ohne Staller" wurde beim Marktanteil in der Altersgruppe der 14- bis 49-jährigen nachträglich sogar um 1,4 Prozentpunkte nach oben korrigiert.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49) (Zeitraum 18-23:30)



ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Der Bachelor 20.01.

20:15 2,46

(+0,22) 7,3%

(+0,5%p.) 1,45

(+0,18) 15,4%

(+1,6%p.) Hubert ohne Staller 20.01.

18:51 2,85

(+0,10) 9,5%

(+0,3%p.) 0,48

(+0,11) 6,7%

(+1,4%p.) Der Lehrer 21.01.

20:14 2,44

(+0,18) 7,0%

(+0,4%p.) 1,35

(+0,11) 14,3%

(+1,0%p.) Inspector Barnaby 24.01.

22:14 3,78

(+0,32) 17,4%

(+1,0%p.) 0,31

(+0,06) 4,9%

(+0,9%p.) Jetzt oder nie - Packen wir's an

24.01.

19:12 1,42

(+0,07) 4,4%

(+0,2%p.) 0,54

(+0,07) 6,3%

(+0,7%p.) Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow 21.01.

22:15 2,09

(+0,09) 10,9%

(+0,3%p.) 1,05

(+0,05) 19,9%

(+0,7%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 22.01.

19:38 2,94

(+0,10) 9,1%

(+0,2%p.) 1,22

(+0,07) 14,9%

(+0,6%p.) Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie 20.01.

20:13 1,07

(+0,12) 3,0%

(+0,3%p.) 0,54

(+0,07) 5,6%

(+0,6%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 19.01.

19:38 2,91

(+0,04) 8,6%

(+0,1%p.) 1,19

(+0,05) 13,5%

(+0,5%p.) Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie 20.01.

21:14 1,05

(+0,09) 3,2%

(+0,2%p.) 0,47

(+0,06) 5,2%

(+0,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 18.01.-24.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Blickt man auf die Sendungen, deren Reichweite im Nachhinein am stärksten nach unten korrigiert wurde - es geht ja nicht nur die zeitversetzte Nutzung ein, durch Daten aus weiteren Haushalten wird auch die Hochrechnung genauer, was zu niedrigeren Werten führen kann - dann fällt auf, dass gleich zwie Mal die "Sportschau" ganz oben ist. Die Reichweite der Ausgabe vom Mittwochabend wurde nachträglich massiv um eine viertel Million nach unten korrigiert und liegt laut AGF nun nur noch bei 2,55 Millionen. Am Samstag werden nun 5,29 statt der zunächst ausgewiesenen 5,41 Millionen angegeben.

Größte Verluste* bei Reichweite (Zeitraum 18-23:30)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Sportschau Fußball-Bundesliga 17. Spieltag 20.01.

22:54 2,55

(-0,25) 14,8%

(+1,0%p.) 0,39

(-0,10) 8,1%

(-0,5%p.) Sportschau Fußball-Bundesliga 18. Spieltag 23.01.

18:29 5,29

(-0,12) 19,0%

(+0,2%p.) 1,06

(-0,05) 16,4%

(-0,1%p.) heute 19.01.

18:59 6,12

(-0,12) 21,0%

(-0,4%p.) 0,82

(-0,03) 12,1%

(-0,4%p.) Notruf Hafenkante 21.01.

19:26 4,03

(-0,09) 12,9%

(-0,3%p.) 0,41

(-0,01) 5,3%

(-0,1%p.) heute journal / Wetter 22.01.

21:20 5,00

(-0,09) 14,6%

(-0,4%p.) 1,21

(-0,03) 13,0%

(-0,5%p.) Tagesschau 20.01.

20:00 6,45

(-0,08) 18,3%

(-0,3%p.) 1,79

(0,00) 18,4%

(-0,1%p.) heute journal / Wetter 21.01.

21:07 4,31

(-0,06) 12,6%

(-0,3%p.) 1,40

(-0,01) 14,7%

(-0,3%p.) heute 22.01.

18:59 5,32

(-0,06) 18,9%

(-0,4%p.) 0,61

(-0,01) 9,5%

(-0,3%p.) Brennpunkt: Der neue US-Präsident 20.01.

20:15 5,03

(-0,06) 14,2%

(-0,4%p.) 1,22

(-0,01) 12,3%

(-0,5%p.) Tagesschau 21.01.

20:00 7,62

(-0,05) 22,5%

(-0,2%p.) 1,90

(+0,02) 21,3%

(0,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 18.01.-24.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de