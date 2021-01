Von diesem Freitagabend hatte sich RTL sicherlich mehr versprochen: Die von Barbara Schöneberger moderierte Live-Show "Zeugnis für Deutschland" interessierte insgesamt im Schnitt gerade mal 1,83 Millionen Zuschauer, der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf magere 5,8 Prozent. Und auch bei den Jüngeren blieb die Sendung blass: Mehr als 10,8 Prozent Marktanteil waren mit 0,88 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern in der klassischen Zielgruppe nicht zu holen.

Damit musste sich RTL am Freitagabend im Show-Duell mit Sat.1 bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich geschlagen geben. Eine weitere Ausgabe von Luck Mockridges Fangshow "Catch!" holte dort nämlich starke 13,4 Prozent Marktanteil und stellte mit dem "Kampf der Kontinente" damit einen neuen Bestwert für das Format auf, das 2018 erstmals zu sehen war. Die beiden vorherigen Ausgaben in diesem Jahr ("Deutsche Meisterschaft" und "Europameisterschaft") hatten 11,6 und 10,5 Prozent Marktanteil erzielt. (jeweils vorläufig gewichtet). Insgesamt schalteten diesmal 1,62 Millionen Zuschauer ein.

Während Sat.1 im weiteren Abendverlauf mit einer Wiederholung der Clipshow "111 haarsträubende Hingucker" sicherlich nicht mehr allzu viel erwartet haben dürfte und zumindest noch halbwegs solide 7,9 Prozent einfuhr, stand bei RTL um 22:45 Uhr das Staffelfinale der "Dschungelshow" auf dem Programm. An Sat.1 zog RTL damit natürlich vorbei, der ZDF-"heute-show" musste man aber zumindest anfänglich auch bei den Jüngeren noch den Vortritt lassen.

Allzu groß war die Neugierde, wer denn nun das "Goldene Ticket" für das Dschungelcamp im vergangenen Jahr lösen würde, dann auch nicht, von einem Endspurt war jedenfalls weit und breit nichts zu sehen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bewegte sich mit 16,4 Prozent eher am unteren Bereich dessen, was man in den vergangenen zwei Wochen gewohnt war, insgesamt waren im Schnitt 2,16 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher mit dabei. Das waren nur noch wenig mehr als halb so viele wie beim Auftakt der Staffel zwei Wochen zuvor.

Marktanteils-Trend: Ich bin ein Star! Die große Dschungelshow Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Zieht man nun eine Staffel-Bilanz der Dschungelshow, lässt sich das aus mehreren Perspektiven betrachten. Erwartungsgemäß kam der Ersatz-"Dschungel" nicht ansatzweise an die Reichweiten heran, die das Dschungelcamp in den letzten Jahren erzielte - war aber auch erheblich günstiger zu produzieren. Im Schnitt sahen rund zweieinhalb Millionen Zuschauer die Sendungen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei knapp unter 19 Prozent. Damit hat sich die Sendung für RTL in jedem Fall gelohnt, ähnlich hohe Quoten hätte der Sender ohne den Dschungel am späten Abend in den vergangenen beiden Wochen sicherlich bei Weitem nicht geholt. Klar ist aber auch: Die hohe Aufmerksamkeit zu Beginn der Staffel, als über vier Millionen Zuschauer eingeschaltet hatte und der Marktanteil sogar noch in Richtung 30-Prozent-Marke stieg, konnte man nur bedingt nutzen: das Konzept überzeugte nur etwa die Hälfte derer, die der Sendung zu Beginn eine Chance gegeben hatten.