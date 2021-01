am 30.01.2021 - 09:25 Uhr

Im Lockdown schwang sich im ZDF "Die Chefin" zu neuen Beswerten empor: Im Schnitt kam die elfte Staffel in diesem Winter schon nach vorläufig gewichteten Zahlen, also ohne zeitversetzte Nutzung, auf 6,5 Millionen Zuschauer - das waren gut eineinhalb Millionen mehr als die Serie zuletzt im Herbst 2019 erreicht hatte. Gekrönt wurde dieser Erfolg zum Finale noch mit einem neuen Bestwert: Am Freitagabend sahen im Schnitt 7,09 Millionen Zuschauer zu. Das trieb den Marktanteil beim Gesamtpublikum auf 21,2 Prozent nach oben - und auch bei den Jüngeren lag die Serie deutlich über den ZDF-Normalwerten bei 9,3 Prozent.

Mit der "Chefin" holte das ZDF den Tagessieg und auch die zweitmeistgesehene Sendung des Tages lief beim ZDF: Die "SOKO Leipzig" zählte im Anschluss noch 5,7 Millionen Zuschauer, was für Marktanteile von 17,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen reichte. Das Erste lag in der Primetime deutlich dahinter, dort kann man aber ebenfalls zufrieden sein: Der Film "Der Ranger - Paradies Heimat: Sturm" kam mit 4,45 Millionen Zuschauern auf 13,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Zuvor hatten 4,85 Millionen Zuschauer ein weiteres "ARD-extra: Die Corona-Lage" verfolgt.

Später am Abend kehrten im ZDF dann Welke und Böhmermann aus der Winterpause zurück. Die "heute-show" zeigte sich aus Quotensicht in Hochform und knackte direkt die 5-Millionen-Marke: 5,12 Millionen Zuschauer sahen im Schnitt zu, was einem Marktanteil von 19,9 Prozent entsprach. Das war die zweithöchste vorläufig gewichtete Reichweite dieser Staffel. Der Marktanteil lag bei den 14- bis 49-Jährigen betrug 18,7 Prozent. Beim "ZDF Magazin Royale" blieben im Anschluss noch 2,5 Millionen Zuschauer dran. Der Marktanteil lag bei 11,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 15,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das ist insbesondere bei den Jüngeren immer noch ein hervorragender Wert, es war allerdings der bislang schwächste seit dem Start Anfang November.