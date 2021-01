An diesem Wochenende manifestiert sich: Die Samstags-Ausgaben von "Deutschland sucht den Superstar" laufen bei RTL deutlich besser als jene Folgen, die zur Primetime am Dienstag gezeigt werden. Die neueste Episode, die der Kölner Sender ab 20:15 Uhr im Programm hatte, sicherte sich im Schnitt 17,8 Prozent Marktanteil, das war zugleich der drittbeste Wert für die Castingshow in diesem Jahr. Zuletzt lief es am Samstag vor zwei Wochen besser, zurückliegenden Samstag hatte das Format mit Dieter Bohlen und Co. 15,5 Prozent Marktanteil eingefahren. Die Folge vom Dienstag zurückliegender Woche hingegen musste sich mit 14,3 Prozent Marktanteil zufrieden geben – was allerdings immer noch oberhalb des RTL-Schnitts lag. Insgesamt kam die rund 135 Minuten lange Ausstrahlung der Musiksendung nun auf 3,40 Millionen Zuschauer, was keinen wesentlichen Unterschied zur Vorwoche darstellte. Gegenüber der Dienstagsausstrahlung gewann "DSDS" rund 260.000 Zuschauer hinzu.

Ein wunderbarer Erfolg war danach auch ein weiteres Boys-Special von "Take Me Out", das sich ab 22:30 Uhr noch 16,7 Prozent Marktanteil der Werberelevanten sicherte. Mit 1,17 Millionen umworbenen Zuschauern landete die von Ralf Schmitz präsentierte Sendung gemessen nach Reichweiten in der Zielgruppe auf Rang drei am Samstag. Die Gesamtreichweite lag bei 2,09 Millionen.

Eine Show im Programm hatte am Samstagabend auch Das Erste Deutsche Fernsehen – hier kam es ab 20:15 Uhr zu einer Rückkehr. Schon seit November 2020 ist "Das Quiz mit Jörg Pilawa" im Nachmittagsprogramm des Senders zurück, nun lief erstmals wieder eine Primetimefolge. Zehn Jahre zuvor war die Show beendet worden, jetzt begrüßte Quizonkel Pilawa nicht nur The BossHoss, die Eheleute Sigl und andere, sondern auch 5,04 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Mit 16,4 Prozent Marktanteil bewegte sich die gut drei Stunden lange Rateshow im grünen Bereich, hielt jedoch nicht mit anderen großen Shows des Senders mit. Die zurückliegenden drei "Klein gegen Groß"-Folgen erzielten auf diesem Sendeplatz etwa zwischen 5,9 und 6,9 Millionen Zuschauer und immer mehr als 20 Prozent Marktanteil, am 9. Januar sicherte sich zudem "Wer weiß denn sowas XXL" 5,94 Millionen Zuschauer und 18,5 Prozent Marktanteil.

Die meistgesehene Sendung im Ersten war am Sonntag die "Tagesschau" um 20 Uhr mit 8,57 Millionen Zuschauern. Sie sicherte sich die Spitzenposition auch bei den 14- bis 49-Jährigen, bei denen die ermittelte Reichweite bei 2,03 Millionen lag. Die Quoten beliefen sich auf 26,6 Prozent insgesamt sowie 25,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.