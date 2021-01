Vor gerade einmal rund 110.000 Zuschauern endete am Samstagvorabend eine ZDFneo-Produktion mit Fynn Kliemann. Das Format "Die Lieferung", das am Silvestertag beim Sender startete und dann seit Mitte Januar immer samstags gegen 18:45 Uhr linear zu sehen war, erreichte somit also kein hohes Quotenniveau. Sowohl bei den jungen Leuten als auch im Gesamtmarkt kam die letzte Ausgabe auf schwache 0,4 Prozent Marktanteil. An den beiden Samstagen zuvor holte "Die Lieferung" rund 120.000 und 170.000 Menschen vor die Bildschirme, immerhin waren die Quoten bei den jungen Leuten damals auf bis zu 1,0 Prozent gestiegen. Unklar ist zudem, wie populär die Produktion auf Abruf ist: In der ZDF-Mediathek gab es alle Folgen schon seit dem 31. Dezember 2020.

Einen recht schönen Erfolg verbuchte am Samstagabend zur Primetime der Frauensender sixx: Hier sicherte sich "Das große Backen" gute 2,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, die gemessene Reichweite lag insgesamt bei 0,24 Millionen Zuschauern. Am Vorabend, ab 17:20 Uhr, hatten drei "Fixer Upper"-Episoden in der Altersklasse 14 bis 49 Jahre für Werte zwischen 1,2 und 1,7 Prozent gesorgt. Nitro trumpfte derweil zur Mittagsstunde groß auf. Auf 4,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam eine Wiederholung der Kult-Serie "Das A-Team" ab 12:45 Uhr. Insgesamt wollten sich diese rund 330.000 Zuschauer ab drei Jahren nicht entgehen lassen. Die Serie punktete auch am Vorabend, wo die Reichweiten ab 19:15 Uhr sogar auf 460.000 anstiegen. Bei den jungen Leuten wurden gute 2,1 Prozent Marktanteil erzielt.

DMAX nahm am Samstag erst zu etwas späterer Stunde richtig Fahrt auf – ab 22:15 Uhr liefen zwei Folgen der "Steel Buddies – Stahlharte Geschäfte", die dem Sender 2,7 sowie 3,5 Prozent Marktanteil in der umworbenen Gruppe einbrachten. 0,33 und 0,31 Millionen Menschen schauten insgesamt zu. Nicht mithalten konnten damit die zuvor gezeigten Folgen von "Die Modellbauer", die auf 1,4 und 1,5 Prozent Marktanteil kamen.

Bei Sky stiegen im Vergleich zu den Vorwochen die Quoten der Samstags-Konferenzschaltung, wohl auch, weil diesmal zu dieser Anstoßzeit sowohl der FC Bayern München als auch Borussia Dortmund im Einsatz waren. Sky Bundesliga jubelt daher über starke 20,4 Prozent Marktanteil am Samstagnachmittag ab 15:30 Uhr. Insgesamt schauten im Schnitt 1,95 Millionen Menschen zu.