2017 ist der Film "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" in die Kinos gekommen - und auch mit der dritten Ausstrahlung im Free-TV hat ProSieben gute Quoten eingefahren. 1,03 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren sahen sich den Streifen am Sonntagabend zur besten Sendezeit an, das entsprach 11,5 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum war ProSieben damit erster "Polizeiruf"-Verfolger. Die Gesamt-Reichweite lag bei 1,80 Millionen.

Ansonsten lief beim Sender am Sonntag aber nur recht wenig zusammen. So kam die Wiederholung von "Wer stiehlt mir die Show?" am Nachmittag auf nur 4,9 Prozent Marktanteil, "taff Weekend" erzielte danach sogar lediglich 4,5 Prozent. Und weil auch die beiden "Simpsons"-Folgen am Vorabend nicht über 6,5 Prozent herauskamen, musste sich ProSieben am Sonntag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 7,4 Prozent begnügen.

Damit lag man hinter RTL (8,4 Prozent) und Sat.1 (7,5 Prozent), obwohl man die beiden Sender in der Primetime noch geschlagen hatte. So unterhielt RTL mit "Star Wars: Das Erwachen der Macht" nur 880.000 junge Zuschauer, das hatte 9,8 Prozent Marktanteil zur Folge. Sat.1 kam mit "Bad Spies" auf 790.000 und 8,5 Prozent. Während der "Star Wars"-Film insgesamt 2,19 Millionen Zuschauer unterhielt, kam Sat.1 auf 1,59 Millionen.

Sat.1 hatte zwar auch in der Daytime Probleme, am Vorabend bügelte "The Biggest Loser" die Delle aber wieder aus und erreichte 11,1 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Bei RTL lagen nachmittags nicht nur zwei "DSDS"-Wiederholungen im einstelligen Marktanteils-Bereich, auch die Wochenendausgaben von "Explosiv" und "Exclusiv" kamen nicht über die Marke von 10 Prozent. Erst "RTL Aktuell" steigerte sich später auf 14,5 Prozent, "Martin Rütter - Die Welpen kommen" verzeichnete bei knapp drei Millionen Gesamtzuschauern 10,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.