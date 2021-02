Als ganz großer Überflieger tat sich "Showtime of my Life" am Montagabend zwar nicht hervor, ein Erfolg war der Vox-Neustart aber trotzdem. Durchschnittlich 1,80 Millionen Zuschauer sahen die "Stars gegen Krebs", darunter waren 710.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei überzeugenden 8,8 Prozent und damit klar im grünen Bereich. Im Anschluss blieben noch 1,22 Millionen Zuschauer dran, um das dazu passende "Prominent! Spezial" zu sehen, das in der Zielgruppe noch für einen Marktanteil von 7,9 Prozent sorgte.

Stärker als Vox war am Montagabend die RTL-Dokusoap "Undercover Boss" unterwegs, die in der vergangenen Woche noch einen einstelligen Marktanteil hinnehmen musste. Diesmal sah es mit 12,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich besser aus. Insgesamt schalteten 2,47 Millionen Zuschauer ein, über 400.000 mehr als zuletzt. Auch "Extra" schlug sich im Anschluss mit 1,80 Millionen Zuschauern sowie 12,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe noch gut. Große Probleme bereitete den Kölnern dagegen erneut der Nachmittag, wo die "Lieblingsdeals" der "Superhändler" zeitweise gerade mal 5,5 Prozent erzielten.

In der Primetime kam dagegen kein Sender an RTL vorbei - zumindest mit Blick auf die Zielgruppe, wo sich aber auch Sat.1 ordentlich schlug. "Lebensretter hautnah" fuhr mit einem Marktanteil von 9,0 Prozent sogar einen neuen Bestwert ein, auch wenn die Gesamt-Reichweite mit 1,35 Millionen Zuschauern eher mäßig ausfiel. Ebenfalls gut lief es für "Die Geissens", die bei RTLzwei mit 1,26 Millionen Zuschauern sowie 8,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe in den Abend starteten und mit einer weiteren Folge noch 7,7 Prozent schafften.

ProSieben sortierte sich mit seinen Sitcoms indes hinter RTLzwei ein. So erzielten zwei Folgen von "Young Sheldon" zunächst Marktanteile von 8,6 und 8,8 Prozent, ehe "Outmatched - Allein unter Genies" im Anschluss nur noch 7,3 und 6,7 Prozent einfuhr - Letzteres bedeutete ein neues Tief für die neue Serie. Auch die Wiederholungen von "The Big Bang Theory" blieben im weiteren Verlauf des Abends einstellig, konnten sich bis kurz vor Mitternacht aber zumindest kontinuierlich von 6,5 auf 9,7 Prozent steigern.