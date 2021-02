Die zweite Folge des neuen Vox-Formats "Showtime of My Life" bekam es am Dienstagabend mit starker Showkonkurrenz zu tun. Da war nicht nur ProSieben mit "Wer stiehlt mir die Show?", das alleine schon fast ein Fünftel des Marktes abgriff. Zusammen mit "Deutschland sucht den Superstar" bei RTL sicherten sich die beiden Unterhaltungssendungen in der Zielgruppe fast ein Drittel der Zuschauer. Angesichts der Showkonkurrenz lief es für Krebs-Vorsorge-Format, in dem Promis die Hüllen fallen lassen, recht gut.

Erreichte die Sendung bei ihrem Debüt am Montag noch 8,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe, standen diesmal 7,3 Prozent zu Buche. 1,36 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten im Schnitt ab 20:15 Uhr ein – das waren 0,44 Millionen weniger als am Vortag. Auf 7,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen steigerte sich dann ein "Prominent"-Special zum Format, das um 22:45 Uhr auf Sendung ging. Die gemessene Reichweite lag hier bei 1,15 Millionen.

RTLzwei musste für seine Verhältnisse ungewohnt niedrige Zahlen am Dienstagabend hinnehmen. Die Sozialreportage "Hartz aber herzlich" kam zur besten Sendezeit nicht über 4,7 Prozent Marktanteil hinaus und auch am Vorabend bestand Luft nach oben. Die Städte-Soaps "Köln 50667" und "Berlin – Tag & Nacht" sicherten sich bei den Umworbenen 4,8 und 5,4 Prozent Marktanteil, "Krass Schule", das in dieser Woche in eine neue Staffel startete, generierte am Dienstag gerade einmal vier Prozent.

Einen richtig schwachen Abend erlebte derweil Kabel Eins. Um 20:15 Uhr setzte der Sender auf den Film "The Watch - Nachbarn der 3. Art": Mehr als 2,6 Prozent Marktanteil bei den jungen Leuten waren für den Streifen aber nicht zu holen. Die Gesamt-Reichweite lag bei rund 670.000 Zuschauern.