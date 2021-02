"Der Bachelor" hat erstmals weniger als zwei Millionen Zuschauer erreicht: Im Schnitt zählte die RTL-Kuppelshow am Mittwochabend 1,98 Millionen Zuschauer und damit über 200.000 weniger als zuletzt. Beim Gesamtpublikum reichte das nur für einen Marktanteil von 6,2 Prozent. Besser lief es freilich in der Zielgruppe, wo 1,12 Millionen 14- bis 49-Jährige für 13,1 Prozent Marktanteil sorgten - auch hier ging es allerdings etwas nach unten. Dafür präsentierte sich "Stern TV" anschließend in richtig guter Form: Das Live-Magazin steigerte sich auf 2,03 Millionen Zuschauer und punktete mit einem Marktanteil von 16,2 Prozent. Auch das "Nachtjournal" war mit 15,7 Prozent gefragt.

Den Tagessieg machten dagegen die Öffentlich-Rechtlichen unter sich aus: So verzeichnete die ZDF-Krimireihe "Der Kommissar und das Meer" im Schnitt 6,71 Millionen Zuschauer, die den Marktanteil auf 20,7 Prozent trieben. Dass es beim jungen Publikum mit 6,1 Prozent eher mäßig lief, dürfte man in Mainz gut verschmerzen können. Das Erste punktete dagegen bei Jung und Alt: 5,18 Millionen Zuschauer waren dort beim DFB-Pokalspiel zwischen Stuttgart und Gladbach dabei, darunter 1,25 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren, wo der Marktanteil bei sehr guten 15,9 Prozent lag. Daneben überzeugte der Pokal übrigens auch bei Sky, wo fast 600.000 Zuschauer mitfieberten.

Für die großen Privatsender lief es derweil abseits des "Bachelors" überschaubar: So erreichte ProSieben mit dem Spielfilm "Tammy - Voll abgefahren" zunächst 1,33 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 8,2 Prozent in der Zielgruppe, ehe "The Transporter" bei 6,1 Prozent hängen blieb. Sat.1 wiederum versuchte es mit der Rankingshow "111 abgefahrene Verkehrskracher", die auf 1,77 Millionen Zuschauer sowie 7,2 Prozent kam. Die Wiederholung von "Mütter machen Porno" schaffte im weiteren Verlauf des Abends gerade mal 5,2 Prozent in der Zielgruppe. Schwer tat sich zudem das Film-Doppel bei Kabel Eins: "Full Metal Jacket" und "Die Verdammten des Krieges" lagen mit Werten von 4,5 und 3,6 Prozent auf schwachem Niveau.

Vox kam mit seinen "Bones"-Wiederholungen ebenfalls schwer die Gänge und erzielte um 20:15 Uhr lediglich einen Marktanteil von 3,6 Prozent. Nach 23 Uhr sah es dann jedoch mit 7,1 Prozent deutlich besser aus. Umgekehrtes Bild dagegen bei RTLzwei, wo "Die Wollnys" zunächst immerhin 5,1 Prozent in der Zielgruppe schafften, mit der zweiten Folge aber schon nicht über 4,6 Prozent hinauskamen. Als um 22:15 Uhr schließlich "Das Messie-Team" übernahm, waren sogar nur noch 3,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen drin.