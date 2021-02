Die Kuppelshow "First Dates - Ein Tisch für Zwei" hat am Mittwoch ungewöhnlich stark performt. Mit 480.000 Zuschauern verzeichnete das Format auf dem Sendeplatz um 18:00 Uhr einen hervorragenden Marktanteil von 9,8 Prozent in der Zielgruppe. Das war der beste Wert seit fast einem Jahr. Insgesamt schalteten 1,08 Millionen Zuschauer ein. Zuvor gab's schon für "Zwischen Tüll und Tränen" mit 9,7 Prozent den besten Marktanteil des noch jungen Jahres und auch "Shopping Queen" erwies sich am Nachmittag mit 9,9 Prozent in der Zielgruppe als schöner Erfolg für Vox. Nur "4 Hochzeiten und eine Traumreise" tat sich etwas schwerer und kam um 16 Uhr nicht über 6,7 Prozent hinaus.

Für "Das perfekte Dinner" lief es derweil um 19 Uhr ebenfalls gut: Mit 1,31 Millionen Zuschauern war die Koch-Doku die meistgesehene Vox-Sendung des Tages und lag auch bei den 14- bis 49-Jährigen im grünen Bereich - dort wurde ein Marktanteil von 7,4 Prozent eingefahren. Es war bereits der sechste Tag in Folge, an dem der Klassiker mehr als sieben Prozent schaffte. Vox lag damit am Vorabend deutlich vor Sat.1, wo das doppelte "Buchstaben-Battle" weiterhin keine Bäume ausreißen kann: Die Show erreichte am Mittwoch mit beiden Folgen nur Marktanteile von 4,5 und 5,3 Prozent in der Zielgruppe.

Mit Problemen kämpfen derzeit aber auch die RTLzwei-Soaps. So blieb "Köln 50667" bei nur 4,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen, ehe "Berlin - Tag & Nacht" mit 5,0 Prozent sowie insgesamt 600.000 Zuschauern etwas besser abschnitt. "Krass Schule" musste sich um kurz nach 17 Uhr zudem mit nur 250.000 Zuschauer und einem Marktanteil von 3,2 Prozent in der Zielgruppe begnügen. Und auch Kabel Eins präsentiert sich derzeit in zunehmend schwacher Form, schaffte mit "Abenteuer Leben täglich" beispielsweise nur 3,5 Prozent Marktanteil. "Mein Lokal, Dein Lokal" und "Achtung Kontrolle" steigerten sich danach auf 4,3 und 4,7 Prozent.

Recht zufrieden kann man am Vorabend bei ProSieben sein, wo "Galileo" auf gute 10,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam und insgesamt 1,04 Millionen Zuschauer erreichte. Die RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" erreichte derweil 15,4 Prozent, nachdem "Alles was zählt" zuvor mit 11,9 Prozent eher mäßig abschnitt. Insgesamt erreichte die Soap aber immerhin 2,40 Millionen Zuschauer, "GZSZ" danach noch eine halbe Million mehr. Kein Vorbeikommen gab's vor 20:15 Uhr an der "Tagesschau", die alleine im Ersten auf 6,21 Millionen Zuschauer kam und beim jungen Publikum mit 1,82 Millionen Zuschauern sowie 20,6 Prozent den Tagessieg einfuhr.