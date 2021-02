Mit einem Tagesmarktanteil von nur 5,5 Prozent in der Zielgruppe lief es für Sat.1 am Donnerstag ausgesprochen schwach. Mit Ausnahme des "Frühstücksfernsehens" gelang keiner Sendung ein zweistelliger Marktanteil - und ganz besonders katastrophal lief es in der Primetime. Dort meldete sich die US-Serie "FBI: Special Crime Unit" mit bitteren Tiefstwerten zurück. Gerade mal 1,08 Millionen Zuschauer wollten die neue Folge um 20:15 Uhr sehen, darunter 310.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe lag der Marktanteil damit bei miesen 3,3 Prozent.

Mit der zweiten Folge wurde es danach kaum besser: Diese steigerte sich minimal auf 3,9 Prozent und erreichte insgesamt im Schnitt 1,10 Millionen Zsuchauer. Später am Abend konnten dann auch Wiederholungen von "Criminal Minds" nichts reißen: Diese bewegten sich mit Marktanteilen von 3,4 und 3,6 Prozent auf ähnlich schlimmer Flughöhe, selbst gegen Mitternacht waren weniger als fünf Prozent für die Serie drin.

Sat.1 fiel damit am Donnerstagabend noch hinter RTLzwei zurück, wo die Dokusoap "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" auf immerhin 5,5 Prozent Marktanteil kam. Auch Kabel Eins war deutlich stärker unterwegs und schaffte mit dem Staffel-Auftakt von "Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur" überzeugende 5,9 Prozent. Insgesamt erreichte das Format mit Peter Giesel durchschnittlich 1,11 Millionen Zuschauer. Vom guten Vorlauf profitierte zudem das "K1 Magazin", das sich auf 6,9 Prozent und damit auf den besten Wert seit Anfang Oktober steigerte.

Bei Vox lockte der Spielfilm "Battleship" unterdessen zur besten Sendezeit im Schnitt 1,52 Millionen Zuschauer vor den Fernseher. In der Zielgruppe fiel der Marktanteil mit 5,4 Prozent jedoch eher unspektakulär aus. Besser lief es anschließend für "96 Hours", das den Wert auf 8,3 Prozent steigerte. In der Endabrechnung lag Vox dadurch ebenfalls klar vor Sat.1 - auch, weil man am Vorabend dank "First Dates" und "Perfektem Dinner" ebenfalls erfolgreicher war. Der Tagesmarktanteil des Kölner Privatsenders belief sich dadurch letztlich auf 7,0 Prozent.