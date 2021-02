Während Sat.1 mit seinem kurzfristig ins Programm genommenen Corona-Talk keinen Quoten-Erfolg hatte (DWDL.de berichtete), sah es für das "RTL aktuell Spezial" zum Wintereinbruch in Deutschland ungleich besser aus. 3,83 Millionen Zuschauer verzeichnete die viertelstündige Sondersendung, die damit schon beim Gesamtpublikum einen überzeugenden Marktanteil von 11,3 Prozent erzielte. In der Zielgruppe sah es sogar noch ein ganzes Stück besser aus: Dort trieben 1,56 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer den RTL-Marktanteil auf starke 17,3 Prozent.

Das wiederum scheint auch "Undercover Boss" noch einmal Rückenwind beschert zu haben. Die Dokusoap markierte danach mit 13,4 Prozent Marktanteil einen neuen Staffel-Bestwert und erreichte auch insgesamt so viele Zuschauer wie noch nie in diesem Jahr. Im Schnitt hielt "Undercover Boss" 2,89 Millionen Zuschauer bei RTL. Zum Vergleich: Gestartet war die Staffel vor zwei Wochen noch mit kaum mehr als zwei Millionen Zuschauern, was damals ein neues Allzeit-Tief bedeutete. Und auch sonst lief der Abend für RTL richtig gut: "Extra" erzielte 14,9 Prozent, "Spiegel TV" kam auf 15,3 Prozent und das "Nachtjournal" punktete später gar mit tollen 18,8 Prozent in der Zielgruppe.

Meistgesehene RTL-Sendung des Tages war jedoch die Hauptausgabe von "RTL aktuell", die am Vorabend bereits von 4,50 Millionen Zuschauern gesehen wurde und auch in der Zielgruppe mit 22,8 Prozent Marktanteil überaus erfolgreich war. Noch gefragter waren jedoch die Nachrichten bei ARD und ZDF: So erreichte die "heute"-Sendung durchschnittlich 4,94 Millionen Zuschauer, ehe die "Tagesschau" eine Stunde später alleine im Ersten von 6,75 Millionen gesehen wurde. Bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete die "Tagesschau" zudem mit 1,81 Millionen Zuschauern den Tagessieg, hier lag der Marktanteil bei 19,8 Prozent.

Mit Blick aufs Gesamtpublikum war dagegen einmal mehr ein Krimi die Nummer eins: 7,17 Millionen Zuschauer sowie hervorragende 21,7 Prozent Marktanteil verzeichnete der "Spreewaldkrimi" um 20:15 Uhr im ZDF. Auch beim jungen Publikum lief es mit 9,7 Prozent gut. Die ARD-Doku "Die Viktoriafälle" erreichte mit 9,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls einen überzeugenden Wert, lag mit insgesamt 4,12 Millionen Zuschauern aber deutlich hinter dem Krimi. "Hart aber fair" musste sich zudem im Anschluss mit nur 2,75 Millionen Zuschauern begnügen.