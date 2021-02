Für gewöhnlich sind die "ZDFzeit"-Dokus am Dienstagabend keine großen Quoten-Hits. Da machte "Nelson Müllers Milch-Report" in dieser Woche keine Ausnahme - zumindest auf den erstenn Blick. Mit insgesamt 3,12 Millionen Zuschauern sowie 9,3 Prozent Marktanteil war die Sendung gewiss kein Überflieger. Bemerkenswert ist allerdings, wie gut es beim jungen Publikum lief: Dort fiel der Marktanteil sogar höher aus als beim Gesamtpublikum, was dem ZDF sonst nicht allzu häufig gelingt. 900.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren entsprachen tollen 10,1 Prozent, sodass sich der Mainzer Sender zeitweise zum stärksten "DSDS"-Verfolger aufschwang.

Für "ZDFzeit" war es zugleich der beste Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen seit mehr als einem Jahr. Auch "Frontal 21" schlug sich danach mit 7,7 Prozent noch ordentlich, während das Magazin insgesamt mit 2,42 Millionen Zuschauern nicht über 7,4 Prozent hinauskam. Punkten konnte das ZDF zudem auch im weiteren Verlauf des Abends bei den Jüngeren: So steigerte sich das "heute-journal" - mit über vier Millionen Zuschauern auch beim Gesamtpublikum erfoglreich - auf tolle 12,7 Prozent Marktanteil. "Markus Lanz" erzielte später noch 9,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt blieben noch 2,09 Millionen Zuschauer dran, um den Talk zu sehen.

"Die Rosenheim-Cops" erwiesen sich dagegen am Vorabend nicht als Jungbrunnen, bedienten mit 5,11 Millionen Zuschauern sowie 16,0 Prozent Marktanteil das ZDF-Stammpublikum umso mehr. Damit waren die Mainzer am Vorabend sogar stärker als die ARD-Serien in der Primetime. So verzeichnete "Tierärztin Dr. Mertens" zunächst 4,98 Millionen Zuschauer, ehe "In aller Freundschaft" auf 4,92 Millionen kam. Beide Serien waren damit beim Gesamtpublikum die klare Nummer eins nach 20:15 Uhr. Doch der Erfolg ließ sich nur bedingt halten: Mehr als 2,42 Millionen Zuschauer waren im Anschluss für "Report Mainz" nicht drin, die "Tagesthemen" kamen danach auf 2,38 Millionen Zuschauer sowie 10,5 Prozent Marktanteil.

Vor allem am späten Abend lief es schlecht: Auf nur 1,03 Millionen Zuschauer sowie einen Marktanteil von 6,2 Prozent brachte es die zweite Ausgabe der Musik-Talkshow "Lebenslieder", die sich damit ähnlich schwer tat wie die Premiere vor zwei Wochen. "Die Florian Schroeder Satire Show" blieb im weiteren Verlauf sogar bei nur 540.000 Zuschaur und 4,9 Prozent hängen und konnte auch bei den 14- bis 49-Jährigen angesichts eines Marktanteils von 3,3 Prozent nichts reißen. Kleiner Trost fürs Erste: Mit der "Tagesschau" hatte man die meistgesehene Sendung des Tages im Programm - sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den Jüngeren.