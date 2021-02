Öffentlich-Rechtliche Krimis erleben in Deutschland gerade einen regelrechten Boom – das erlebte am Freitagabend nicht nur eine Folge von "Der Staatsanwalt", die mit um die sieben Millionen Zuschauer auf das beste Ergebnis der Format-Historie kam. Am Samstag legte dann direkt der ZDF-Samstagskrimi "München Mord" nach. Eine frische Ausgabe namens "Der letzte seiner Art" punktete mit 7,20 Millionen Zuschauern. Für den 90-Minüter war es ebenfalls die beste Reichweite seit Sendestart. Die Ermittlungen in der bayerischen Landeshauptstadt waren gefragt – mit 21,6 Prozent Marktanteil stieg die Quote gegenüber vorherigen Erstausstrahlungen ebenfalls klar an. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich der Krimi 10,3 Prozent Marktanteil, lag also ebenfalls klar oberhalb des Senderschnitts.

Etwas niedrigere Werte sicherte sich direkt im Anschluss "Die Chefin", die im Zweiten ab 21:45 Uhr noch auf 4,49 Millionen Zuschauer ab drei Jahren kam. Die gemessenen Quoten bewegten sich jedoch weiterhin im absolut grünen Bereich, sie lagen bei 14,9 und 6,7 Prozent. Tele 5 bot derweil zur besten Sendezeit gleich drei weitere Folgen der hochgelobten Serie "Fargo" auf – die Geschichte startete beim Sender am Freitagabend mit recht passablen Quoten.

An die Vortages-Werte knüpfte die Serie am Samstag nun nicht mehr an. Die Zielgruppen-Quoten sanken auf 0,6, 0,6 und 0,5 Prozent und auch insgesamt war die Sehbeteiligung rückläufig. 0,21, 0,19 und 0,17 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten zu. Wie schon am Freitag erwies sich die ab kurz nach 23 Uhr gestartete Ausstrahlung der Serie "The Night Manager" dann als Enttäuschung. Nur noch rund 90.000 Menschen schauten zu, bei den 14- bi 49-Jährigen fiel die Quote auf 0,2 Prozent.

Gut schnitt derweil ZDFneo mit einem Spielfilm ab. Zur besten Sendezeit gestartet war "Die Dolmetscherin", die auf rund 650.000 Zuschauer ab drei Jahren kam. Damit einher gingen zwei Prozent Marktanteil insgesamt sowie 1,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. In der Erfolsspur war der Sender auch schon zuvor; zwei nach 17:40 Uhr gezeigte Folgen von "Die glorreichen 10" ergatterten 2,6 und 2,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 0,48 sowie 0,45 Millionen Menschen schalteten ein. ZDFneo kam auf 2,2 Prozent Marktanteil insgesamt und 1,7 Prozent bei den Jungen. In der Altersklasse 14 bis 49 Jahre war unter anderem ZDFinfo noch gefragter; im Schnitt sprangen 2,4 Prozent heraus. Die meistgesehene ZDFinfo-Sendung des Tages war "Giganten der Urzeit" ab 18 Uhr – 0,38 Millionen Menschen schauten zu. Auf die gleiche Reichweite kam ab 19:30 Uhr auch "Deutschland in der Urzeit".